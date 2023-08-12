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MHP'den İYİ Parti'ye yeni yanıt! Semih Yalçın yerden yere vurdu: Millet faturayı çıkarır!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İYİ Parti'ye yönelik ''Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına" çağrısı siyaset kulislerini hareketlendirdi. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu MHP'nin davetine icabet etmeyeceklerini duyurarak, "26 Ağustos ruhuyla rotamız net, pusulamız millet" dedi. MHP'den İYİ Parti'ye karşılık geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Peşin hükümlü ve kompleksli değerlendirmeler karşısında millet, faturayı davetin sahibine değil, onu yanlış algılayıp reddedenlere çıkarır." dedi.

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Giriş Tarihi 12 Ağustos 2023, 15:20 Güncelleme 12 Ağustos 2023, 15:22
MHP’den İYİ Parti’ye yeni yanıt! Semih Yalçın yerden yere vurdu: Millet faturayı çıkarır!

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yerel seçimler için çağrıda bulunduğu İYİ Partiden gelen yanıta karşılık verdi.

KENDİNİ VE ASLINI İNKAR ÇIKMAZI
Semih Yalçın, "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin samimi ve yürekten çağrısına, İYİ Parti cephesinden yetkili yetkisiz, devşirilmiş birkaç kişinin verdiği tutarsız ve kaçamak cevapların, bu partide hüküm süren kendini ve aslını inkar çıkmazının bir başka yüzünü ele verdiğini" belirtti.

"Kendini köksüzlüğe mahkum etmiş ve siyasi ikbalini CHP'ye kuyruk olmakta aramış, sonra da Türklük ve devlet düşmanı HDP ile kader arkadaşlığına, hatta yoldaşlığa soyunmuş bir partinin sözcüleri tarafından MHP'ye ve millete milliyetçilik taslanmasıysa bir başka garabet." değerlendirmesini yapan Yalçın, İYİ Partinin bugüne kadar birçok hatalı siyasi manevra yaptığını ve millet nezdinde zaten zayıf olan inandırıcılığını büsbütün yitirdiğini aktardı.

TIPIŞ TIPIŞ DÖNDÜ

Bu hatalı manevralardan birisinin "altılı masaya efelenip tıpış tıpış yeniden aralarına dönmesi" olduğunu dile getiren Yalçın, bu durumun "utanç verici bir ricat tablosu" olduğunu ifade etti.

İYİ Partinin bir diğer yanlış siyasi manevrasının ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanması için çaba göstermesi olduğunu kaydeden Yalçın, şu görüşleri paylaştı:

"Ayrıca zillet ittifakında kalarak başta HDP olmak üzere bütün şer cephesinin Meclis aritmetiği bakımından önünü açan bir işbirliği ve ihanet adımında ısrar etmesiydi. İP taifesi şimdi de Genel Başkan'ımızın 'memleket hayrına' yaptığı 'Bizim mahalleye gelin. Yurt edindiğiniz politik semt, tekin değil. Terörist ve hain kaynıyor. Güvenilir komşular edinin. Güvenli limana demirleyin.' kabilinden çağrısını peşinen ve kalibresi çok düşük bir siyasi üslupla reddederek en büyük yanlışa düştü. Genel Başkan'ımız Sayın Devlet Bahçeli, söz konusu davetiyle İP'e aslında ayna tuttu. Bu aynaya sırtını dönen sadece kendini inkar etmekle kalmaz, aynı zamanda kurumsal kimlik oluşturma, kuyruk ve yancı olmaktan kurtulup duruşuna çekidüzen verme çabalarını sekteye uğratır.

Peşin hükümlü ve kompleksli değerlendirmeler karşısında millet, faturayı davetin sahibine değil, onu yanlış algılayıp reddedenlere çıkarır."

"MİLLETİMİZ KÖTÜ KOPYAYA VEYA UCUZ TAKLİDE İTİBAR ETMEZ"
İYİ Partililerin şimdi de yeni bir şüpheli oyun peşinde olduğunu ve her sorana 26 Ağustos'u adres gösterdiğini belirten Yalçın, Büyük Taarruz'un başlangıcı olan 26 Ağustos'un, hürriyet ve bağımsızlığa giden yolda müstevlilere vurulan son büyük darbenin tarihi olduğunu kaydetti.

Semih Yalçın, şöyle devam etti:

"Burada ricat eden, düşman... İP ise siyasi taarruz nedir bilmez. Zaten gerek politik yolculuklarında gerekse altılı masa maceralarında kargayı kılavuz yaptıkları için sürekli ricat ettiler. Yani MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin hayırlı siyasi hamlesine dönük peşin hükümlü reddiye, 26 Ağustos'un da şimdiden fos çıkacağının işareti. Ayrıca Türk tarihiyle ilgili önemli gün ve takvimleri zaman zaman ilham kaynağı ittihaz ederek siyasi mesaj verme geleneği İP'e ait değil. 26 Ağustos söylentisi çıkarma çabası, bu tarih üzerinden merak uyandırmaya çalışma gayreti, İP'in şimdi de MHP kopyacılığına, MHP taklitçiliğine soyunduğunun göstergesi. Oysa asıl varken milletimiz kötü kopyaya veya ucuz taklide itibar etmez. MHP, Türk milliyetçiliğinin alemdarı ve Türk dünyasının en büyük umududur. MHP, Türk milliyetçiliği davasının hem müessisi hem kutup yıldızı hem de de başat aktörüdür. Mukallit politikalarıyla bu gerçek değiştirilemez."

BAHÇELİ'DEN 'KOMŞU OLALIM' ÇAĞRISI
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir aracılığıyla İYİ Parti'ye ittifak çağrısında bulundu. Bahçeli açıklamasında ''Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına.'' ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin iletmiş olduğu mesajda aşağıdaki ifadeler yer aldı:


"ÇAĞIRDIK DÖNMEDİNİZ YUVAYA, YEREL İKTİDARDA KOMŞU OLALIM ÜLKE HAYRINA"
Başkanımız, 1 Ağustos 2019 tarihinde Twitter üzerinden bir mesaj yayınlamış ve geçmişte MHP'de yer alıp sonradan İYİ Parti bünyesine geçen isimlere bir çağrıda bulunmuştu. Yine Sayın Genel Başkanımız sizlere hürmetlerini sunarak İYİ Parti'ye yeni bir çağrısını iletiyor ve saygıdeğer kamuouyla paylaşıyorlar. 'Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına.


"BU ÇAĞRI SAYGIN BİR ÇAĞRI"
Bahçeli'nin ardından bir açıklama da MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'den geldi.

Yönter, "Komşuluk hukukunda muhabbet vardır, yakınlık vardır. Husumet yoktur, ayrılık yoktur. Ülke hayrına bir olalım, beraber olalım, komşu olalım. Bu çağrı çok saygın bir çağrı." dedi.



Gelişme üzerine İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'nun MHP'nin ittifak davetine icabet etmeyeceklerini ilan etti.


Zorlu, "Türkiye sevdalılarını ülke ve millet hayrına İYİ Parti'de buluşmaya davet ediyoruz. 28 Ağustos ruhuyla rotamız net pusulamız millet" dedi.

Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bildiğiniz gibi bir süredir partimizin seçim çalışmaları ve olası yol haritasının kamuoyunda geniş biçimde irdelendiği, farklı iddiaların da öne çıkarıldığı görülmektedir. Dün de bir TV programında Milliyetçi Hareket Partisi üzerinden benzer bir gelişme zuhur etmiş ve bugün gün içerisinde kimi yetkililerince kurumsal kimliğimizi hedef alan talihsiz açıklamalar ortaya konulmuştur.

Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener 24 Haziran 2023 tarihinde gerçekleşen büyük kongremizde 85 milyon insanımız için siyasette yeni bir zemin, yeni bir yol açma irademizi ortaya koymuş ve en büyük gücümüze yani milletimize kulak vereceğimizi ifade etmiştir.

Söz konusu tartışmaya ilişkin olarak partimizin görüşünü açıkça kamuoyuna iletiyor ve güzel ülkemizin temiz kalpli insanlarını, milliyetçilerini, vatanseverlerini, Türkiye sevdalılarını ülke ve millet hayrına İYİ Parti'de buluşmaya davet ediyoruz.

26 Ağustos ruhuyla rotamız net, pusulamız millet!

Saygılarımızla...."


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