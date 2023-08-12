Son dakika: Turuncu kategorideki terörist Agit kod adlı Veysi Aydemir Bitlis’te öldürüldü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bitlis'te, 'Şehit Güvenlik Korucusu Mehmet Yılgın Operasyonu'nda 1'i terörden arananlar listesinde 'turuncu' kategoride yer olan 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini, terör örgütüne yardım ve yataklık yapan 8 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı ile Bitlis İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde; Hava Kuvvetleri Komutanlığı uçakları, Atak taarruz helikopterleri ve Jandarma SİHA desteğinde, Bitlis Söğütlü kırsalında 'Şehit Güvenlik Korucusu Mehmet Yılgın Operasyonu' yapıldı.