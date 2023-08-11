Konuya ilişkin bir yazı kaleme alan Milliyet Yazarı Zafer Şahin şu detayları verdi:

"CHP'siz yerel seçim planları yapan İYİ Parti'nin somut bir şekilde harekete geçtiği görülüyor.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'ya göre Meral Akşener'in 26 Ağustos'ta vereceği mesaj "Türk siyasetinde önemli bir başlangıç olacak" kadar önemli!

Şahsi kanaatim dağ fare doğuracak ama çıta bu kadar yükseğe konulunca ne söyleyeceğini merak etmiyor da değilim. Kimilerine göre Akşener, CHP ile yolları kesin olarak ayıracak ve yerel seçimde her ilde kendi adayını çıkaracağını ilan edecek. İYİ Parti'nin zaten başından beri yapması gereken bu değil mi? 2018'den beri CHP ile hareket ediyor ve bir adım ileri gidemiyorlar. Bir kez daha aynı hataya düşerlerse kendilerini bekleyen son bugünden belli. Dolayısıyla böyle bir hamle siyasette önemli bir başlangıç sayılamaz. Olsa olsa köprüden önceki son çıkışa kendini atma çabası olarak değerlendirilebilir.

Muhtemelen daha farklı bir şey söyleyecek İYİ Parti lideri. Tüm dünyada yükselen milliyetçi dalgayı işaret ederek Türk siyasetinde bir "Milliyetçi Cephe" kurulması önerisinde bulunabilir mesela. Açıklama için 26 Ağustos tarihinin seçilmesi bu ihtimali akıllara getiriyor. Mantıklı ama hayata geçmesi neredeyse imkânsız bir proje bu da.

AKŞENER'İN 3 İSTEĞİ

Akşener o gün ne söylerse söylesin önümüzdeki süreçte takip edeceği yol haritası bugünden belli aslında. İYİ Parti'nin yerel seçimde 3 büyük ilde olmazsa olmazları var. Daha doğrusu CHP'den 3 isteği…