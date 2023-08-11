Seçimlerden yenilgiyle çıkan muhalefet kaos yaşarken CHP ve İYİ Parti arasında ipler kopma noktasına geldi.
AKŞENER PEŞ PEŞE BOMBALADI
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener genel seçim sonrası 24 Haziran'da düzenlenen kurultayda CHP ile yapılan ittifaktan duyduğu pişmanlığı dile getirip, "CHP'den 15 milletvekili istedik. Hayatımın en büyük pişmanlığıdır. O gün bugün 15 milletvekilinin bedelini ödeyemedik. Ömer Seyfettin'in diyetine döndü bu iş. Cesaret edemedik, savaşmadık. Bu bize kuyruk siyasetine mal oldu" ifadelerini kullandı.
KILIÇDAROĞLU'NA SALLADI: EMEKLİ OL
Akşener son olarak geçtiğimiz hafta Kemal Kılıçdaroğlu'na sallayarak, "Lamı cimi yok seçimi kaybettik" dedi.
Kılıçdaroğlu'na 'emekli ol' göndermesi de yapan Akşener, "Eğer milletin tercihinden bir siyasetçi şikayet edip onu sorguluyorsa derhal emekli olup evine gitmelidir" ifadelerini kullandı.
AKŞENER'İN KURMAYLARI İTTİFAKI HEDEF ALDI
Meral Akşener bu çıkışları yaparken kurmayları da CHP ile yapılan ittifakı hedef alarak "Müstakil seçim" söylemlerini açık açık dillendirdi.
İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu ve İYİ Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu gibi isimler Kavuncu, 14-28 Mayıs'taki seçimler sonrası ittifakın bittiğinin altını çizip İYİ Parti tabanında 'seçimlere ayrı girelim' talebi olduğunu söyledi.
AKŞENER 26 AĞUSTOS'TA İPİ KOPARACAK
İYİ Partili isimler ittifakı bitirecek zemini oluştururken son darbeyi Meral Akşener'in vuracağı konuşuluyor. Büyük Taarruz'un 101'inci yıl dönümü olan 26 Ağustos'taAkşener'in 26 Ağustos'ta sert bir açıklama yapacağı, "Partinin başından gitsem bile CHP ile ittifak yapmayın" gündeme geldi.
BUĞRA KAVUNCU'DAN BİR ÇIKIŞ DAHA
26 Ağustos'a gün sayılırken Meral Akşener'in en yakınındaki isimlerden Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu CHP ile yapılan ittifakı bir kez daha hedef aldı.
NEBİ'Yİ YANINA ALDI İTTİFAKA SALLADI: YEREL SEÇİMLERE TEK GİRME ARZUSU ÇOK YÜKSEK
CHP ile ittifakı eleştiren Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu'nu yanına alan Buğra Kavuncu İYİ Parti Eskişehir İl Başkanlığında konuştu.
Kavuncu teşkilatların seçime 'müstakil' girmek istediğini belirterek şunları söyledi:
"Teşkilatlarımızda münferit, bağımsız, müstakil ve kendi başına hareket etme arzusu ve bu yerel seçimlere tek gitme arzusu çok yüksek. Bunun altını çizebilirim. 44 il başkanlığında yaptığım görüşmelerde, ziyaretlerde. Kararı verecek olan genel merkezdir. Ama bir iş birliği olsun, olmasın bizim teşkilatlarımız tüm hızla yerel seçimlere her il, her ilçe için belediye meclis üyeleri de dahil olmak üzere hazırlığını maksimum düzeyde yapmaktadır"
KULİSLLER SALLANIYOR: AKŞENER CHP'DEN NE İSTEYECEK
İYİ Parti peş peşe ittifakı bitirecek çıkışlar yapsa da Akşene'in CHP'den bazı talepleri olacak
AT PAZARLIĞI: İMAMOĞLU, YAVAŞ VE İZMİR!
İddiaya göre Akşener yerel seçimler için at pazarlığı yapacak ve CHP'den 3 istekte bulunacak. İlk 2 isteği Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile ilgili olurken Akşener'in son isteği ise İzmir olacak!