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Son dakika haberi: MHP Genel Başkanı Bahçeli'den İYİ Parti'ye yerel seçim çağrısı: Ülke hayrına yerel iktidarda komşu olalım

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, CNN Türk Gece Görüşü programında MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin İYİ Parti'ye yerel seçim mesajını iletti.

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Giriş Tarihi 10 Ağustos 2023, 23:13 Güncelleme 10 Ağustos 2023, 23:28
Son dakika haberi: MHP Genel Başkanı Bahçeli’den İYİ Parti’ye yerel seçim çağrısı: Ülke hayrına yerel iktidarda komşu olalım

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir aracılığıyla CNN Türk Gece Görüşü programında İYİ Parti'ye yerel seçimlerle igili bir çağrıda bulundu.

Bahçeli'nin iletmiş olduğu mesajda aşağıdaki ifadeler yer aldı:

"ÇAĞIRDIK DÖNMEDİNİZ YUVAYA, YEREL İKTİDARDA KOMŞU OLALIM ÜLKE HAYRINA"

Başkanımız, 1 Ağustos 2019 tarihinde Twitter üzerinden bir mesaj yayınlamış ve geçmişte MHP'de yer alıp sonradan İYİ Parti bünyesine geçen isimlere bir çağrıda bulunmuştu. Yine Sayın Genel Başkanımız sizlere hürmetlerini sunarak İYİ Parti'ye yeni bir çağrısını iletiyor ve saygıdeğer kamuouyla paylaşıyorlar. 'Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına.

Fiziken orada,fikren aramızda bulunan dava arkadaşlarımın müştereken karar alıp MHP'ye dönüşün tarihi sorumluluğunu yerine getirmeleri halisane ve samimi beklentimdir.

Tarih boyunca üç hilal kardeşliğin adı, kaynaşmanın adresi, kucaklaşmanın adaleti olmuştur. Nitekim üç hilal varsa huzur vardır, umut vardır, birlik ve dayanışma ruhu vakarını mahfuz tutmuştur. Bu gerçekler şerefli mazimizin iftihar vesikasıdır.

Zaman olmuş kırgınlıklar, kızgınlıklar ve küslükler vasat bulmuştur. Zaman olmuş kopuşlar, kırılışlar ve kayışlar yaşanmıştır. Ana gövde sağlam olduğundan, fazilet ve fikriyat derinlere tutunduğundan dönem dönem şiddeti artan fırtınalar hamd olsun tesirsiz kalmıştır.

3-4 Ağustos 2019 tarihinde İYİ Parti'nin 4.Olağanüstü Kurultayı yapılacaktır.Çağrım şudur: Fiziken orada,fikren aramızda bulunan dava arkadaşlarımın müştereken karar alıp Milliyetçi Hareket Partisi'ne dönüşün tarihi sorumluluğunu yerine getirmeleri halisane ve samimi beklentimdir.

Buluşma yerimiz zillet değil millettir. Kucaklaşma zamanı gelmiştir. İYİ Parti'nin Olağanüstü Kurultay'ında MHP'yle bütünleşme ve birleşme hamlesi Türkiye'nin gücüne güç katacak, yarım asırlık davamızı birlik ve dirlik içinde geleceğe taşıyacaktır. Çağrım birliğe, beraberliğe, barışmaya ve heyecanla tokalaşmayadır.

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