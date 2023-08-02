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İYİ Partili Buğra Kavuncu'dan CHP'ye "Seçim bitti ittifak bitti" resti: "Parti tabanı yerel seçimlerde hür ve bağımsız yol yürüyelim diyor"

İYİ Parti, "CHP'siz yerel seçim" planını adım adım uyguluyor... Meral Akşener'in kurmayları saha çalışmalarına hız verdi, "Müstakil seçim" söylemlerini yüksek perdeden dillendirmeye başladı. İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu ve Grup Başkanvekili Erhan Usta'nın 'yerel seçim' çıkışları sonrası topa İYİ Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu girdi. Kavuncu, 14-28 Mayıs'taki seçimler sonrası ittifakın bittiğinin altını çizip İYİ Parti tabanındaki 'seçimlere ayrı girelim' talebini dillendirdi. Kavuncu, "Tek, müstakil, bedeli ne olursa olsun hiçbir oluşumun içerisinde yer almadan yerel seçimlere gitme arzusu partinin tabanında çok yüksek. Bedeli ne olursa olsun hür ve bağımsız yol yürüyelim diyorlar" dedi.

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Giriş Tarihi 02 Ağustos 2023, 10:17 Güncelleme 02 Ağustos 2023, 10:50
İYİ Partili Buğra Kavuncu’dan CHP’ye Seçim bitti ittifak bitti resti: Parti tabanı yerel seçimlerde hür ve bağımsız yol yürüyelim diyor

28 Mayıs'taki tarihi seçimleri geride bırakan Türkiye, yerel seçimlere giderayak muhalefet unsurlarının binbir kaos, kavga ve dövüşüne şahitlik ediyor.


CHP ve İYİ Parti arasında ipler gerilmiş vaziyette. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener genel seçim sonrası CHP ile yapılan ittifaktan duyduğu pişmanlığı dile getirip, "CHP'den 15 milletvekili istedik. Hayatımın en büyük pişmanlığıdır. O gün bugün 15 milletvekilinin bedelini ödeyemedik. Ömer Seyfettin'in diyetine döndü bu iş. Cesaret edemedik, savaşmadık. Bu bize kuyruk siyasetine mal oldu" ifadelerini kullandı.



PARTİ TABANA YEREL SEÇİMLERE MÜSTAKİL GİRME NİYETİNDE
Akşener'in kurmayları da defaatle seçimin CHP ve Kılıçdaroğlu'nun adaylık ısrarı yüzünden kaybedildiğini yüksek perdeden dillendirdi.

Parti tabanı yerel seçimlere müstakil girilmesini istedi, İYİ Partili isimler de bu doğrultuda sinyaller verdi. Akşener'in kararıyla Teşkilat Başkanı görevine getirilen Buğra Kavuncu kendisini yollara vurup il il gezerek nabız yokladı.


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İYİ PARTİLİ HATİPOĞLU: "CHP İLE İTTİFAK İSTEMİYORUM, ALEYHİMİZE ÇALIŞIYORLAR"
Geride bıraktığımız gün İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, "Partinin kararı değil ama milletvekillerinin şahsi düşünceleri, benim de şahsi düşüncem böyle... Kesinlikle CHP ile bir birliktelik istemiyorum" açıklamasını imza atarak ittifakta yeni bir kaosun fitilini ateşledi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta da "İYİ Parti'nin kendi logosuyla herhangi bir seçim ittifakı olmadan yerel seçimlere girmesi şeklinde ağırlıklı bir görüş var teşkilatlarda ve bizim tabanımızda" açıklamasını yaptı.


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Usta CHP'ye "2019'da bizim sayemizde kazandınız" mesajı vermekten geri durmayıp, "2019'daki yerel seçimlerde ittifak teklifi İYİ Parti'nin teklifidir... Eğer ortada bir başarı oluştuysa bu başarının mimarı İYİ Parti ve Meral Akşener. Muhalefette 'Biz artık seçim kazanabiliriz' morali oluştuysa bu 2019 seçimlerindeki o başarıdandır" dedi.

Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken İYİ Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu'dan dikkat çeken bir çıkış geldi.



SEÇİM BİTTİ, İTTİFAK BİTTİ!
Katıldığı yayında kendisine yöneltilen "CHP - İYİ Parti yakınlığı bitti mi?" sorusunu yanıtlayan Kavuncu, CHP ile yürütülen ittifakın sonlandığını dile getirdi.

Kavuncu, "Bunun kararını verecek olanlar partimizin üst yönetim organlarıdır. Zaten bir seçim ittifakıydı. 2023 14-28 Mayıs için yapılmış bir ittifaktı ve o seçimler bitti. Dolayısıyla ittifak da sonlandı" dedi.



Kavuncu, İYİ Parti tabanındaki 'müstakil seçim' talebini de dillendirdi.

"BEDELİ NE OLURSA OLSUN HÜR VE BAĞIMSIZ YÜRÜYELİM"
Parti tabanının bedeli ne olursa olsun bağımsız yol yürümek istediğini belirten Buğra Kavuncu, "Ben 34 ilde yapmış olduğun 5'er saatlik ziyaretlerde teşkilatlardan aldığım bir intibayı söyleyeyim; Tek, müstakil, bedeli ne olursa olsun hiçbir oluşumun içerisinde yer almadan yerel seçimlere gitme arzusu partinin tabanında çok yüksek. Ana çoğunluk ve taban büyük kitle bu konuda çok arzulu ve istekli. Bedeli ne olursa olsun hür ve bağımsız yol yürüyelim diyorlar" şeklinde konuştu.

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