"Kazandık" diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na bir şok da Meral Akşener'den: Lamı cimi yok kaybettik

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Benim siyasi anlayışım millet ne derse başüstüne demektir. Eğer milletin tercihinden bir siyasetçi şikayet edip onu sorguluyorsa derhal emekli olup evine gitmelidir." dedi.

"EMEKLİ OLUP EVİNE GİTMELİDİR"

Uluborlu ilçesine gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Belediye Başkanı Mehmet Aziz Tuna ile makamında bir süre sohbet etti.

İlçede esnaf ziyaretinde bulunan Akşener, buradan 45. Geleneksel Uluborlu Kiraz Festivali'ne katıldı.