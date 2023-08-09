Akşener CHP'ye başlattığı Büyük Taarruz'un ilk ateşini İzmir'den yaktı! "CHP adayını desteklemeyecek Ümit Özlale'yi aday çıkaracak" kulisi

AKŞENER'DEN CHP'YE BÜYÜK TAARRUZ Tam da bu noktada gözler Meral Akşener 'in Büyük Taarruz 'un 101'inci yıl dönümü olan 26 Ağustos'ta yapacağı açıklamalara çevrildi. Kulislerde Akşener'in 26 Ağustos'ta sert bir açıklama yapacağı, "Partinin başından gitsem bile CHP ile ittifak yapmayın" diyeceği, beldelerde bile seçime müstakil gireceklerini ilan edeceği konuşulmaya başlandı.





Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken CHP'siz yerel seçim planları yapan İYİ Parti'nin somut bir şekilde harekete geçtiği görülüyor.





İYİ PARTİ İZMİR'DE O İSMİ ADAY ÇIKARACAK

Bu kapsamda CHP'nin kalesi olarak görülen İzmir'de İYİ Parti'nin CHP adayını desteklemeyeceği, kendi adayığını çıkaracağı iddia edildi.



Bu kapsamda Akşener, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için, İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı, İzmir Milletvekili Ümit Özlale ismi üzerinde durduğu konuşuluyor.





"CHP İLE İTTİFAK İYİ PARTİ'YE ZARAR VERİYOR, AYRI GİRELİM" GÖRÜŞÜ HAKİM

A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş İYİ Parti kulislerinde konuşulan senaryolara ilişkin detayları aktardı.



Yeşiltaş, tabandan 'ittifaksız yerel seçim' görüşünün hakim olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı;



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 26 Ağustos'ta Afyon'da halk buluşması gerçekleştirecek. O buluşmada yerel seçimlerde nasıl bir strateji izleyecek İYİ Parti, bu sorunun yanıtını verecek.



14 - 28 Mayıs seçimlerinin ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partililerin nabzını tuttu. İYİ Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu da bu süreçte teşkilatları ziyaret etti.



İl başkanlarıyla birebir görüşmeler gerçekleştirdi. O görüşmeler neticesinde İYİ Parti'deki genel görüşün şu olduğu ortaya çıktı; CHP ile yapılan ittifakın İYİ Parti'ye zarar verdiği şeklinde bi görüş ortaya çıkmış durumda. İYİ Parti il başkanlarının görüşü bu şekilde.



Partinin kurumsal kimliğinin oturması için İYİ Parti'nin ittifaksız bir şekilde seçim yarışına girmesi gerektiğini de dile getiren il başkanları da oldu. İşte bu gerekçelerden dolayı İYİ Parti'de ittifaksız bir biçimde yerel seçimlere gidelim görüşünün ağırlık kazandığını söyleyebiliriz.





TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN











