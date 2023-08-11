İstanbul’da toplu ulaşımda zamlı tarifenin ilk günü

"70 LİRA ŞAKA GİBİ" İstanbul kartına para yükleyen Ahmet Hakan, " Yeni yükledik ilk zamlı tarifeden. Karıtmıza yükledik. Yapacak birşey yok. Bin 177 lira olmuş. 777 lira civarı bir şey ödüyorduk. Abonman Mavi Kart kullanıyorum ben. Halk olarak vatandaş olarak hoşumuza gitmiyor bunlar ama yapacak birşeyimiz de yok." dedi.

Metro büsten inen bir kişi, "15 lira şaka gibi. Haberim yoktu. Dün 10 liraya bindim, bugün 15 olmuş. Ben artık ne diyeceğimi bilemiyorum." diye konuştu.

Metrobüs e binecek bir vatandaş ise, "Metrobüsle karşıya gideceğim. 70 lira şaka gibi " dedi.

"KARŞILAYACAK GÜCÜMÜZ YOK"

Metrobüse binen bir vatandaş ise, "Çok pahalı bu fiyatlar. Her gün 2-3 tane otobüse inip biniyoruz. Ama bunu karşılayacak gücümüz yok. Bu şartlarda zor. Her gün zam, her gün zam. Ne olacak bu halimiz bilmiyoruz. Pendik'ten geliyorum; Çağlayan'a gidiyorum." dedi.

Bir başka vatandaş ise, "Nasıl dayanacağımızı biz de bilmiyoruz artık. Bin 177 lira ödeyeceğiz, alışacağız" dedi.