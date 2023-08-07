''ÖMER SEYFETTİN'İN DİYETİNE DÖNDÜ BU İŞ''
CHP'den istenilen 15 milletvekiline dair konuşmaya devam eden Akşener; "Savaşmalıydık. Bileğimizin gücüyle o seçime girmeliydik. Girmiyorsak da gereğini yapmalıydık. Savaşmadık. Sayın Kılıçdaroğlu'na buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Ama o gün bugün 15 milletvekilinin bedelini ödeyemedik. Ömer Seyfettin'in diyetine döndü bu iş. Gelelim beraber girdik, seçime girdik. Ama biz psikolojik olarak kendimizi çok kötü hissettik. Ben kendimi çok kötü hissettim. Çok aşağılanmış hissettim, çok çaresiz hissettim." diye konuştu.
"KUYRUK OLDUK İTİRAFI "
Akşener, "15 milletvekili aldık. Bu bize neye mal oldu? Kuyruk siyasetine mal oldu. Ama eğriye eğri, doğruya doğru. Bu aynı zamanda Türkiye'ye büyük bir iyilik yaptı. Demokrasinin ne kadar önemli olduğunu, CHP ile yapılan bu iş birliğinin sahada bulunan her renkten siyasi görüşteki insanların önyargılarının değişmesine sebep oldu." dedi.
KILIÇDAROĞLU'NA GÖNDERME YAPTI: EMEKLİ OL
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener son olarak geçen hafta yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanlığı seçimlerine dair değerlendirmelerde bulundu. Akşener, "Sonuç itibarıyla kaybettik. Lamı cimi yok, kaybettik. Bu kaybetmeyi 'Vay efendim seçmen niye bize oy vermedi.' diyerek, böyle bir saygısız dille seçmeni, aziz milletimi sorgulayarak sonuç alamayız. Bunu büyük bir saygısızlık olarak görürüm" diyerek Kılıçdaroğlu'na gönderme yaptı.
Akşener, "Benim siyasi anlayışım millet ne derse başüstüne demektir. Eğer milletin tercihinden bir siyasetçi şikayet edip onu sorguluyorsa derhal emekli olup evine gitmelidir." ifadelerini kullandı.
Meral Akşener'in CHP'yi yerden yere vuran açıklamları İYİ Parti'nin belediye seçimlerine tek başına gireceğinin sinyali olmuştu.
26 AĞUSTOS'U İŞARET ETTİ
Tüm bu yaşanan sürecin ardından İYİ Parti ve CHP tarafları arasında karşılıklı restleşmeler sürmeye devam ederken, son olarak İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
İYİ PARTİ SÖZCÜSÜ ZORLU'DAN 26 AĞUSTOS ÇIKIŞI I VİDEO İZLE
Zorlu, Büyük Taarruz'un 101'inci yıl dönümü nedeniyle Genel Başkan Meral Akşener'in Afyonkarahisar'da yapacağı açıklamaların Türk siyasetinde önemli bir başlangıç olacağını söyledi.
TÜM MİLLETVEKİLLERİ KATILACAK
İYİ Partili Kürşad Zorlu, Başkanlık Divanı Toplantısı sonrası parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Zorlu, Muğla'daki Akbelen Ormanları ile ilgili TBMM'nin olağanüstü toplantı çağrısına İYİ Parti'nin tüm milletvekilleri ile katılacağını söyledi.
"ÖNEMLİ BİR BAŞLANGIÇ OLACAK"
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Büyük Taarruz'un 101'inci yıl dönümü nedeniyle, 26 Ağustos'ta Afyonkarahisar Kapalı Spor Salonu'nda vatandaşlara hitap edeceğini duyuran Zorlu, "Buna ek olarak Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında da bazı faaliyetleri gerçekleştirme kararı aldık. Özellikle 26 Ağustos'a dikkat çekiyorum. Burada yapılacak önemli açıklamaların Türk siyasetinde önemli bir başlangıç olacağını ifade etmek istiyorum" diye konuştu.