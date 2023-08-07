''ÖMER SEYFETTİN'İN DİYETİNE DÖNDÜ BU İŞ'' CHP 'den istenilen 15 milletvekiline dair konuşmaya devam eden Akşener; "Savaşmalıydık. Bileğimizin gücüyle o seçime girmeliydik. Girmiyorsak da gereğini yapmalıydık. Savaşmadık. Sayın Kılıçdaroğlu'na buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Ama o gün bugün 15 milletvekilinin bedelini ödeyemedik. Ömer Seyfettin'in diyetine döndü bu iş. Gelelim beraber girdik, seçime girdik. Ama biz psikolojik olarak kendimizi çok kötü hissettik. Ben kendimi çok kötü hissettim. Çok aşağılanmış hissettim, çok çaresiz hissettim." diye konuştu.





"KUYRUK OLDUK İTİRAFI "

Akşener, "15 milletvekili aldık. Bu bize neye mal oldu? Kuyruk siyasetine mal oldu. Ama eğriye eğri, doğruya doğru. Bu aynı zamanda Türkiye'ye büyük bir iyilik yaptı. Demokrasinin ne kadar önemli olduğunu, CHP ile yapılan bu iş birliğinin sahada bulunan her renkten siyasi görüşteki insanların önyargılarının değişmesine sebep oldu." dedi.

KILIÇDAROĞLU'NA GÖNDERME YAPTI: EMEKLİ OL

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener son olarak geçen hafta yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanlığı seçimlerine dair değerlendirmelerde bulundu. Akşener, "Sonuç itibarıyla kaybettik. Lamı cimi yok, kaybettik. Bu kaybetmeyi 'Vay efendim seçmen niye bize oy vermedi.' diyerek, böyle bir saygısız dille seçmeni, aziz milletimi sorgulayarak sonuç alamayız. Bunu büyük bir saygısızlık olarak görürüm" diyerek Kılıçdaroğlu'na gönderme yaptı.

Akşener, "Benim siyasi anlayışım millet ne derse başüstüne demektir. Eğer milletin tercihinden bir siyasetçi şikayet edip onu sorguluyorsa derhal emekli olup evine gitmelidir." ifadelerini kullandı.

Meral Akşener'in CHP'yi yerden yere vuran açıklamları İYİ Parti'nin belediye seçimlerine tek başına gireceğinin sinyali olmuştu.