"Yazıp sildiğim "Eskort arayan Belediye Başkanı" meselesini doğru düzgün ifade etmek istiyorum: Sinirle yazmış, durumun vehametini tam ifade edememişim... Tam olarak hangi gündü diye WhatsApp kaydına baktım. KK'ya konuşma metinleri yazmaya can atan bir kifayetsize yazmışım o gün..

14 Şubat günü, depremin üzerinden 1 hafta geçmiş... "KK'yı desteklemek lazım, kazanacak" diye üfüren bir danışman daha var... Ona da şöyle demiştim: "Tevrat'ta 'Danışmanı bol olan zafere gider' deniliyor ama o danışmanlar bu danışmanlar değil..." Böyle danişmend düşman başına!

Şöyle yazmışım: "Dün afet bölgesinden dönen bir belediye başkanının yana yakıla eskort arayışına tanık olduk, adamlarından birisi telefon üstüne telefon ediyordu." Şimdi bu bilgi çok da "mümin" takılan bir arkadaşın neden ve nasıl ağırına gitmez değil mi? Gitmiyor...

ADIYAMAN'A GİDİP ŞOV YAPIYOR SONRA DÖNÜP ESKORT ARIYOR

Bahse konu kişi şöyle demiş: "Ahlak sükut etmiş meydan bunlara kalmış." Gitti yine de KK'ya çalıştı, ahlakı sükut etti herhalde... Neyse, konu o kişi değil. Konu Adıyaman'a deprem yardımları götüren belediye başkanı... Niye kendi götürüyor yardımı? Fotoğraf çekilmeden olmaz tabi!

14 Şubat'ta Baykal'ın cenazesi için Ankara'ya dönüyor o Belediye Başkanı. Danışmanı da evime geliyor. Enkaz altında çıkarılmamış cesetler! Yakınlarımıza ulaşamıyoruz! Evimde de depremzede var. Danışman sürekli bir telefon trafiğinde... Belediye Başkanına eskort ayarlama peşinde.