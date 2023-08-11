Ekremci Oda TV’den al haberi! Kılıçdaroğlu destekçileri İstanbul’da gizlice toplandı: Hem kurultay, hem yerel seçim hazırlığı

14 vw 28 Mayıs seçimlerinde yaşanan ağır hezimetin ardından koltuk savaşlarının başladığı CHP'de, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı perde önünde Özgür Özel, perde arkasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu mücadele veriyor. Taraflar arasındaki mücadelede Kemalci medya ve Ekremci medya da haberleriyle bilek güreşine dahil ediyor.

ZOOM CUNTASI!

İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu liderliğinde gerçekleştirilen toplantıda 9 katılımcı bulunurken, CHP'de üst düzeyde görev yapan isimlerden Engin Altay, Onursal Adıgüzel, Bülent Tezcan, Tekin Bingöl, Muharrem Erkek ve Gökhan Günaydın yer almıştı. Videoda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, toplantıya katılan ancak ismi ve görüntüsü olmayan 'Katılımcı' isimli kullanıcının kim olduğunu 2 kez sorması dikkat çekmişti.