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Ekremci Oda TV'den al haberi! Kılıçdaroğlu destekçileri İstanbul'da gizlice toplandı: Hem kurultay, hem yerel seçim hazırlığı

CHP'de delege seçimlerinin başlamasıyla Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve 'değişim' ekibinin başı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki rekabet karşılıklı hamlelerle sürüyor. Partide değişim isteyen isimlerle 'Zoom' üzerinden bir toplantı gerçekleştiren İmamoğlu'na karşı, Kılıçdaroğlu da kendine yakın isimlerle sık sık bir araya geliyor. İmamoğlu'na yakın Oda TV'de yayınlananan haberde Bay Kemal destekçilerinin CHP İstanbul İl Başkanlığında gerçekleştirdiği gizli toplantı ifşa edildi. Canan Kaftancıoğlu'nun başkanlık ettiği toplantıya Eren Erdem, Çetin Çapan, Mustafa Sarıgül ve oğlu Emir Sarıgül katıldı. Haberde kurultay gündemiyle gerçekleştirilen toplantı neticesinde İBB ve İstanbul'daki bazı ilçelerde adaylık için kimi isimlerin ön plana çıktığı belirtildi.

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Giriş Tarihi 11 Ağustos 2023, 09:55 Güncelleme 11 Ağustos 2023, 10:01
Ekremci Oda TV’den al haberi! Kılıçdaroğlu destekçileri İstanbul’da gizlice toplandı: Hem kurultay, hem yerel seçim hazırlığı

14 vw 28 Mayıs seçimlerinde yaşanan ağır hezimetin ardından koltuk savaşlarının başladığı CHP'de, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı perde önünde Özgür Özel, perde arkasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu mücadele veriyor. Taraflar arasındaki mücadelede Kemalci medya ve Ekremci medya da haberleriyle bilek güreşine dahil ediyor.

ZOOM CUNTASI!
İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu liderliğinde gerçekleştirilen toplantıda 9 katılımcı bulunurken, CHP'de üst düzeyde görev yapan isimlerden Engin Altay, Onursal Adıgüzel, Bülent Tezcan, Tekin Bingöl, Muharrem Erkek ve Gökhan Günaydın yer almıştı. Videoda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, toplantıya katılan ancak ismi ve görüntüsü olmayan 'Katılımcı' isimli kullanıcının kim olduğunu 2 kez sorması dikkat çekmişti.

Toplantınınn görüntüleri kısa sürede sosyal medyada paylaşılırken, değişim ekibinin de kimlerden oluştuğu ifşa olmuştu. İmamoğlu toplantıya ilişkin yalanlamada bulunmazken, benzer toplantıların sıklıkla gerçekleştiğini dile getirmişti.

7 SAATLİK GİZLİ TOPLANTI
Yaşanan gelişmelerin ardından 'Zoom cuntası' içinde yer alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Selin Sayek Böke ve Özgür Özel arasında bir önemli görüşme daha gerçekleşmişti.

"Değişim" A Takımı ile 'alternatif olağanüstü kurultay' planı yapıp Kılıçdaroğlu'na karşı imza ve dilekçe toplayan İmamoğlu, Rumeli Hisarı'ndaki tarihi köşkün mahseninde Selin Sayek Böke ve Özgür Özel'i ağırladı. Böke ve Özel'in aynı araçla giriş yaptığı köşkün, asla dinlenemeyen özel mahseninde yapılan görüşme 7 saat sürdü. İmamoğlu ile Böke'nin, Özgür Özel'i ikna etmek için büyük çaba sarf ettiği öğrenildi.

Değişimcilerin ardından bir gizli toplantı da Kemal Kılıçdaroğlu ekibinden geldi. Başını Canan Kaftancıoğlu'nun çektiği ekip yerel seçimlere ilişkin hazırlıklara başladı. Toplantı Ekrem İmamoğlu destekçisi Oda TV tarafından ifşa edildi.

TOPLANTIYA KİMLER KATILDI?
Haberde yer alan ayrıntılara göre; toplantıya CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, Çetin Çapan, Genel Başkan Başdanışmanı Mehmet Ali Yüksel, Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül ile İmamoğlu'na muhalif olmasıyla bilinen İBB Büyükşehir Meclis Üyesi Haydar Kahraman katıldı.

Toplantıya katılan Eren Erdem, Çetin Çapan ve Emir Sarıgül basına yakalanmamak adına kapalı otoparktan Kaftancıoğlu'nun katına çıktı.

Öte yandan Kaftancıoğlu soyadı ile Sarıgüllerin bir araya gelmesi, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda tebessümle karşılandı.

SARIGÜL İBB'YE OĞLU EYÜPSULTAN'A
Haftasonu yapılacak 12 ilçe kongresinde aktif olmaya çalışan Genel Merkez ekibi, Çatalca'dan Bahçelievler'e, Avcılar'dan Güngören'e kadar pek çok ilçe kongresinde "değişimciler" kazanmasın diye toplantı gerçekleştirdi.

Emir Sarıgül'ün ise Eyüp Sultan ilçesi kongresi için özel olarak yoğunlaşması bu ilçeye belediye başkan adayı olmak isteğinin bir göstergesi olarak yorumlanıyor.

Mustafa Sarıgül'ün adı İBB Başkan adaylığı için konuşulurken, oğlu Emir Sarıgül'ün Eyüp Sultan, eski eşi Aylin Kotil'in de Şişli'den aday olması Genel Merkezin planı olduğu iddia ediliyor.

Aylin Kotil'in Şişli başkan adaylığı için "PR" ve kamuoyu araştırma şirketlerinden kurulu profesyonel bir ekiple çalışmaya başladığı da belirtiliyor.

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