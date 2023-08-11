Pençe-Kilit Harekatı şehitleri! Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Silah arkadaşları intikamını aldı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, '15'inci Dönem Özel Kuvvetler Komutanlığı İhtisas Kursu Mezuniyet Töreni'ne katıldı. 240 personelin mezun olduğu törende, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da hazır bulundu. Güler, zorlu eğitimleri başarıyla tamamlayarak mezun olmaya hak kazanan Bordo Berelileri kutladı.

"EMSALLERİ ARASINDA BÜYÜK İTİBARA SAHİP"

Güvenlik, enerji ve gıda krizinin bütün dünyayı etkilediğini; küresel barış, istikrar ve refahı tehdit ettiğini belirten Güler, "Böylesine hassas bir dönemde ülkemizin hak ve menfaatlerinin korunması öncelikli görevimizdir. Bunun için her alanda olduğu gibi askeri açıdan da güçlü olmak zorundayız. Gelişen teknolojinin etkisiyle hızla değişen muharebe ortamı; güçlü bir kara, deniz ve hava kuvvetlerine sahip olmanın yanı sıra Özel Kuvvetler gibi kritik ve asimetrik görevleri icra edebilecek bir gücün varlığını da gerekli kılmaktadır. Özel Kuvvetler Komutanlığımız da ordumuzun vazgeçilmez bir kuvvet çarpanı olarak gücüne güç katmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin (TSK) en seçkin birliği olan ve gözünü budaktan sakınmayan Bordo Berelilerimiz; köklü geçmişi, üstün nitelikleri, yiğit ve savaşçı karakterleri ile dünyadaki emsalleri arasında büyük bir itibara sahiptir" diye konuştu.