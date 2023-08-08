28 Mayıs 'taki tarihi hezimet ve yaklaşan yerel seçimler öncesi CHP 'de her gün yeni bir skandal patlak veriyor. Bilindiği üzere 'değişim' tartışmalarıyla koltuğu sallantıya düşen Kemal Kılıçdaroğlu , faturayı 14. kata kesti. MYK üyelerinin istifasını alıp danışmanlarını da kapı dışarı etti. Oluşan bu ortamda CHP'nin sosyal medya yönetiminin başına 'kutu kola' anketiyle adından söz ettiren Eren Erdem getirildi. Erdem, Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla vekillere 'medya sansürü' getirdi. Ekrem İmamoğlu yanlısı yayınlarıyla ön plana çıkan Halk TV ile CHP arasındaki ilişkilerin sonlandırıldığını duyurdu.





Erdem, CHP içerisinde kendi etkili olduğu alanda tasfiyeye başladı. Bu kapsamda CHP'nin sosyal medya hesaplarından sorumlu olan Ali Sinan Acıoğlu'nun da görevine son verildi.



İŞTE KOVDUKLARI PERSONELİN NE İŞ YAPTIĞINI SONRADAN ÖĞRENDİLER

Eren Erdem, Derya Gödek ve Bülent Kuşoğlu isteğiyle partiden kovulduğunu açıklayan Acıoğlu, CHP Genel Merkezi'nin kendisinin ne iş yaptığının farkında bile olmadığını söyledi.



Şu ifadeleri kullandı;



"SOSYAL MEDYANIZI YÖNETİYORUM 3 SENEDİR' DEDİM, FARKINDA BİLE DEĞİLLERMİŞ"

"Bana bunu imzala diye dikte ettiler. Sözüm ona Eren Erdem, Derya Gödek ve Bülent Kuşoğlu zorlamasıyla olmuş bu kovulma işlemi. 'Kovdunuz madem şifreler ne olacak?' diye sordum, "Ne şifresi?" dediler, 'Sosyal medyanızı yönetiyorum 3 senedir' dedim, farkında bile değillermiş."





CHP tarafından kovulan Ali Sinan Acıoğlu'ndan CHP'nin iç yüzünde dönen dolaplara ilişkin yeni ve çarpıcı açıklamalar geldi.



CHP'den kurtulduğuna sevindiğini dile getiren Ali Sinan Acıoğlu, Eren Erdem'in sosyal medyanın başına gelişiyle kendisine "Ona sosyal medya hesaplarının şifrelerini asla vermeyin" talimatı verildiğini bu olay sonrası kendisine "Genel Başkan talimatı var" denildiğini söyledi.

Acıoğlu, CHP Genel Merkezi'ndeki en büyük yalanın "Genel Başkanın talimatı var" sözü olduğunu ifade etti.





BIDEN MI KURDU PARTİYİ ATATÜRK MÜ?

CHP'nin sosyal medya tasarımının ABD Başkanı Joe Biden'ın resmi Twitter hesabıyla birebir aynı yapılmak istenmesini örneklerle itiraf eden Acıoğlu, CHP yandaşı Engin Balım'ı hedef gösterdi.



Acıoğlu, şu ifadeleri kullandı;



Bu ne bu? Biden mi kurdu bu partiyi Atatürk mü kurdu? Bunu yapacaklardı Engin Balısı, şerefimle engel oldum maaşımı helal hale getirdim. CHP'den sana ne bana ne… Neden bu kadar benciliz hiç düşündün mü Engin? Çok engin var karışıyor pardon, ballı da çok, üstüne alınma Balım!





Acıoğlu, bir başka paylaşımında CHP'nin tasarımlarda Biden'dan esinlendiğini ifade etti.





KUTU KOLACININ 'İLETİŞİM BAŞKANLIĞI' HAYALLERİ...

Öte yandan CHP'nin sosyal medya hesaplarını yöneten ve geçtiğimiz günlerde apar topar kovulan Ali Sinan Acıoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem'le ilgili kendisine gelen bir mesajı da paylaşmaktan geri durmadı.



"O Eren seçim öncesi bana 'İletişim başkanı olacağım bu ülkede sana ekmek yok' demişti" ifadelerinin yer aldığı mesajı paylaşan Acıoğlu, "Niye böyle bu insanlar? Eren kim sahi? İletişim Başkanı olmadığı için Allah'a şükredelim hadi" ifadelerini kullandı.