Taciz, tecavüz, yasak aşk derken bu da oldu! CHP deprem zamanı eskorta düştü... "Nişanlım şahit" dedi Kılıçdaroğlu'na veryansın etti





"Kılıçdaroğlu, duydun mu?", "Midemiz bulanıyor sizden" notunun düşüldüğü paylaşımda şu ifadelere yer verildi;



"Depremde akrabalarımızı kaybetmişiz, evimizde depremzede var. Bir belediye başkanı danışmanı evime geldi, eskort ayarlamaya çalışılıyor evimizde. Kılıçdaroğlu, duydun mu? Deprem bölgesinden gelen belediye başkanının danışmanı depremzede olan evde kendine eskort ayarladı. Midemiz bulanıyor sizden."







'Eskort' skandalını açık edip Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Ali Sinan Acıoğlu, nişanlısını da yaşanan skandala şahit tuttu.

"NİŞANLIM DA OLANA ŞAHİT, YERİN EN DİBİNE GİRDİM"

Acıoğlu, "Danışmanı telefonla konuşurken anladık, yerin en dibine girdim. Aha nişanlım da olana şahit. Evde de depremden bize sığınan insan var... Sizin dava arkadaşlarınız böyle insanlar işte! Ramazan bayramı geldi. Akrabalarım öldü depremde, cezaevindeki bir arkadaşım da görüşe yazdırmış, memlekete gideyim dedim, izin istedim. Göndermediler beni! Bayramda annemi getirttik, 70 küsür yaşında kadın evladını görmeye geldi. Neden? Neden yahu neden?" şeklinde konuştu.





Bu durum akıllara CHP'deki taciz, tecavüz ve yasak aşk skandallarını da akıllara getirdi.



CHP DERİNCE'DE TACİZ SKANDALI GENEL MERKEZ ÜSTÜNÜ KAPATTI

CHP Derince İlçe Başkanı Birkan Koçak'ın partili kadınlara yönelik taciz dosyası genel merkez tarafından örtbas edilmişti.



SU ALIRKEN TACİZ ETTİ

CHP Muğla İl Başkanlığı sekreteri A.E., bir delegenin cinsel tacizine uğramış, İl Başkanı ile Kadın Kolları Başkanı, mağdur kadını "Barışın" deyip tacizcisiyle bir araya getirmişti.











CHP'nin kabarık sicilinden bazı örnekleri sizler için derledik;



* Maltepe CHP İlçe Başkan Yardımcısı Umut Karagöz, genç bir kızı zorla bir restorana kapatarak cinsel istismarda bulundu. * Avcılar'da CHP İstanbul İl Başkanı'nın iki yardımcısı partili bir kadına ahlaksız teklifte bulundu.



* Ümraniye'de CHP İlçe Gençlik Kolları eski Başkanı G.Ö.A., partili D.A.'yı taciz etti. Genç kız partiden istifa edip şikayetçi oldu. * Esenler'de CHP İlçe eski Başkan Yardımcısı Hüseyin Koç, ilçede kadınların partililerce sık sık tacize uğradığını iddia etti. * Şişli Belediyesi'nde yengesini taciz ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan eski Başkan Yardımcısı U.G.Y. kollanarak Sarıyer'de göreve başladı.





* CHP Muğla İl Başkanlığı sekreteri A.E., CHP delegesi olan Mehmet A.'nın tacizine uğradı.



* CHP Konya İl Başkanı Avukat Barış Bektaş'ın da yardım çeki vereceğini söyleyip ofisine çağırdığı parti üyesi bir kadını taciz ettiği iddia edildi. * CHP Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık, bir kadına cinsel içerikli mesajlar attı ve elinde olduğunu iddia ettiği görüntüler üzerinden tehdit etti. * Sivas'ın Akıncılar ilçesinde öğretmene cinsel tacizde bulunan CHP İlçe Başkanı Hüseyin Çiçek ile yönetim kurulu üyeleri görevden alındı.

GRUP SEX SKANDALI

2020 yılında Özgür Karabat, CHP üyesi Aynur Doğan ile ilişki yaşamış, skandalın ortaya çıkmasının ardından Aynur Doğan, Karabat'ın kendisine tecavüz ettiği iddia etmişti.



CHP'li vekilin o dönem yanında çalışan bir kişinin eşiyle de ilişki yaşadığını aktaran Doğan, "Bana, benim birlikte olduğum başka bir bayan var. Eşi benim yanımda çalışıyor. Bu kadın ve seninle birlikte grup yapmak istiyorum dedi" ifadelerini kullanmıştı. "BANA ZORLA SAHİP OLDU!"

CHP Çekmeköy teşkilatında 'Sarı Başkan' lakabıyla tanınan Aynur Doğan, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde verdiği ifadede CHP milletvekili Özgür Karabat tarafından tecavüze uğradığını ve ilişkilerinin böyle başladığını öne sürmüştü.



Doğan, "Geçen sene aralık ayında kendisinin bana ulaşması ile arkadaşlığımız başladı. İnternetten yazarak telefon numaramı istedi. Whatsapp üzerinden yazdı bana, görüştük. Pandemi nedeniyle Ankara'dan dönerken bana uğrayacağını söyledi, kabul ettim. Kahve içtik. Benimle birlikte olmak istediğini söyledi. Kabul etmedim. Sonra bana zorla sahip oldu" ifadelerini kullanmıştı.





Doğan'ın konuya ilişkin ifadeleri şu şekilde;



"BENİMLE SÜREKLİ BİRLİKTE OLMAK İSTEDİ, WHATSAPP'TAN ARAYIP KENDİNİ TATMİN EDİYORDU"

Aynur Doğan, CHP'li Özgür Karabat'ın kendisi ile sürekli birlikte olmak istediğini ifade etti. Doğan, "Özgür bana sürekli yatakta, "fahi**, oro*** olacaksın dedi. Müsait olduğu zamanlarda beni WhatsApp üzerinden görüntülü arıyordu ve kendini tatmin ediyordu" dedi. GRUP SEX SKANDALI

CHP'li Özgür Karabat'ın yanında çalışan bir kişinin eşiyle de ilişki yaşadığını açıklayan Aynur Doğan, "Bana, benim birlikte olduğum başka bir bayan var. Eşi benim yanımda çalışıyor. Bu kadın ve seninle birlikte grup yapmak istiyorum dedi. Ben de kabul etmedim, bana zorla sahip oldun dedim. Karabat bana, arkadaşıyla görüşeceğini kabul ederlerse grup sex yapacaklarını söyledi. Arkadaşı bunu kabul etmedi" ifadelerini kullandı.

Fotoğrafta: Aynur Doğan





'İBB İHALESİNİ SANA VERECEĞİM'

Doğan, "Benimle sürekli birlikte olmak istediğini söyledi. 'Tanıdıklarına söylerim' diye beni tehdit ediyordu. Whatsapp üzerinden görüntülü arıyor ve kendisini tatmin ediyordu. Bana, 'İBB'den büyük bir ihale alacağım. Buradan alacağım paradan da sana para vereceğim. Burada oturmanı istemiyorum' dedi. Bana araç alabileceğini de söyledi. Yaşadıklarımı arkadaşım Cahit'e anlattım ve yardım istedim. Şantaj yapmadım" diye konuştu.