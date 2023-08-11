Akşener'in sağ kolu Ünzile Yüksel'den CHP'ye yaylım ateşi! "Seçim bitti ittifak bitti" resti: "Kaybettik ders çıkaracağız"





Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Meral Akşener 'in kurmaylarından CHP ve İYİ Parti arasındaki gerilimi tırmandıracak bir çıkış daha geldi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel, 2019'daki yerel seçimlerde ittifak teklifinin İYİ Parti'den geldiğini belirterek CHP'ye "İstanbul, Ankara ve diğer büyükşehirlerde bizim sayemezide kazandınız" göndermesinde bulundu. CHP'YE YAYLIM ATEŞİ... "SEÇİMİ KAYBETTİK, DERS ÇIKARMAK ZORUNDAYIZ"

CHP içerisinden gelen, İYİ Parti ve Meral Akşener'i hedef alan söylemlere de yüksek perdeden yanıt veren Yüksel, "İYİ Parti iyi çalışmadı demek için insafı kaybetmek lazım. Bunu demek için gerçekleri görmemiş olmak lazım. Biz "Bir Kemal'e bir Meral'e" diye oy isterken Kemal kimin lideriydi? CHP'nin... Ortak adayımızdı, çalıştık. Seçimi kaybetti mi, ittifak kaybetti. Lafı eğip bükmeye hiç gerek yok. Bu seçimi kaybettik. Kaybettiğimiz seçimden de dersler çıkarmak zorundayız" dedi.





CHP ile yürütülen ittifak sürecinde yaşanan kaoslara dikkat çeken Akşener'in sağ kolu, CHP listelerinden 38 vekil koparan siyasi tokatçıları da öne atarak "Öyle şeyler yaşandı ki, hiç tahmin edemezsiniz! Seçim kaybedilirken herkes şapkasını önüne alıp koyacak. Biz CHP çatısı altında seçime girmedik, diğer bileşenler CHP çatısı altında seçime girdi" şeklinde konuştu.







"SEÇİM BİTTİ İTTİFAK BİTTİ" RESTİ

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel, ittifakın ömrünün seçimlik olduğunun altını çizdi, tabanın seçime müstakil bir biçimde girmek istediğini dillendirdi.



Şu ifadeleri kullandı;



Genel seçim bitince ittifak sona erdi. Fiilen de sona erdi, bitti! Bizim tabanımız, gerçekten gittiğimiz her yerde ittifakla girmeyelim tavsiyesi, önerisi var. Esnaf çarşı pazar gezdiğimizde de bu.







Hatırlanacağı üzere geride bıraktığımız günlerde İYİ Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu da CHP'ye seçim bitti ittifak bitti resti çekmişti.





MHP'DEN İYİ PARTİ'YE ÇAĞRI

CHP - İYİ Parti geriliminin etkileri sürerken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir aracılığıyla İYİ Parti'ye ittifak çağrısında bulundu.



Bahçeli açıklamasında ''Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına.'' ifadelerini kullandı.



Bahçeli'nin ardından bir açılklama da MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'den geldi.



Yönter, "Komşuluk hukukunda muhabbet vardır, yakınlık vardır. Husumet yoktur, ayrılık yoktur. Ülke hayrına bir olalım, beraber olalım, komşu olalım. Bu çağrı çok saygın bir çağrı." dedi.

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