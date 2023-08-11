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Akşener'in sağ kolu Ünzile Yüksel'den CHP'ye yaylım ateşi! "Seçim bitti ittifak bitti" resti: "Kaybettik ders çıkaracağız"

CHP ve İYİ Parti arasındaki gerilim, yerel seçimlere giderayak günden güne büyüyor. Meral Akşener'in kurmayları 'müstakil seçim' taleplerini dillendiriyor, Akşener de 26 Ağustos'ta CHP ile ipleri tümden koparmaya hazırlık yapıyor. Tüm bu yaşananların gölgesinde İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel'den çarpıcı bir çıkış geldi. CHP'ye 2019'da "Bizim sayemizde kazandınız" göndermesi yapan Yüksel 28 Mayıs'taki seçimlere ilişkin "Lafı eğip bükmeye hiç gerek yok. Bu seçimi kaybettik. Kaybettiğimiz seçimden de dersler çıkarmak zorundayız" dedi. "Genel seçim bitince ittifak sona erdi" diyen Yüksel, tabanın seçime müstakil bir biçimde girmek istediğini dillendirdi.

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Giriş Tarihi 11 Ağustos 2023, 16:00 Güncelleme 11 Ağustos 2023, 16:30
Akşener’in sağ kolu Ünzile Yüksel’den CHP’ye yaylım ateşi! Seçim bitti ittifak bitti resti: Kaybettik ders çıkaracağız

28 Mayıs'taki tarihi seçimleri geride bırakan Türkiye, yerel seçimlere giderayak muhalefet unsurlarının içerisinde bulunduğu gerilim ve kaosa şahitlik ediyor.


CHP ve İYİ Parti arasında ipler kopma noktasına geldi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener genel seçim sonrası CHP ile yapılan ittifaktan duyduğu pişmanlığı dile getirip, "CHP'den 15 milletvekili istedik. Hayatımın en büyük pişmanlığıdır. O gün bugün 15 milletvekilinin bedelini ödeyemedik. Ömer Seyfettin'in diyetine döndü bu iş. Cesaret edemedik, savaşmadık. Bu bize kuyruk siyasetine mal oldu" ifadelerini kullandı.




"EMEKLİ OL KEMAL"
Akşener, "Lamı cimi yok seçimi kaybettik" dedi, Kemal Kılıçdaroğlu'na 'emekli ol' diye yüklendi.

İYİ Parti liderinin kurmayları da saha çalışmalarına hız verdi, "Müstakil seçim" söylemlerini yüksek perdeden dillendirmeye başladı.

"BEDELİ NE OLURSA OLSUN SEÇİMLERE MÜSTAKİL GİRELİM"
İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Grup Başkanvekili Erhan Usta ve Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu İYİ Parti tabanındaki 'seçimlere ayrı girelim' talebini dillendirdi.

Kavuncu, "Tek, müstakil, bedeli ne olursa olsun hiçbir oluşumun içerisinde yer almadan yerel seçimlere gitme arzusu partinin tabanında çok yüksek. Bedeli ne olursa olsun hür ve bağımsız yol yürüyelim diyorlar" dedi.

Bir yandan da gözler Meral Akşener'in Büyük Taarruz'un 101'inci yıl dönümü olan 26 Ağustos'ta yapacağı açıklamalara çevrildi.

Kulislerde Akşener'in 26 Ağustos'ta sert bir açıklama yapacağı, "Partinin başından gitsem bile CHP ile ittifak yapmayın" diyeceği, beldelerde bile seçime müstakil gireceklerini ilan edeceği konuşulmaya başlandı.

İYİ Parti'nin olası 'ittifak' kararında ise CHP'ye 3 zor şart sunacağı iddia edildi. İlk 2 isteğin Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile ilgili olduğu konuşulurken Akşener'in son isteğinin ise İzmir olduğu konuşuluyor.

TAKVİM.COM.TR YAZMIŞTI
Öte yandan Takvim.com.tr İYİ Parti ile CHP arasındaki gerilime dikkat çekerek İzmir'de İYİ Parti'nin CHP adayını desteklemeyeceğini ve bu kapsamda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için, İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı, İzmir Milletvekili Ümit Özlale'yi aday gösterebileceğini yazmıştı...



Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Meral Akşener'in kurmaylarından CHP ve İYİ Parti arasındaki gerilimi tırmandıracak bir çıkış daha geldi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel, 2019'daki yerel seçimlerde ittifak teklifinin İYİ Parti'den geldiğini belirterek CHP'ye "İstanbul, Ankara ve diğer büyükşehirlerde bizim sayemezide kazandınız" göndermesinde bulundu.

CHP'YE YAYLIM ATEŞİ... "SEÇİMİ KAYBETTİK, DERS ÇIKARMAK ZORUNDAYIZ"
CHP içerisinden gelen, İYİ Parti ve Meral Akşener'i hedef alan söylemlere de yüksek perdeden yanıt veren Yüksel, "İYİ Parti iyi çalışmadı demek için insafı kaybetmek lazım. Bunu demek için gerçekleri görmemiş olmak lazım. Biz "Bir Kemal'e bir Meral'e" diye oy isterken Kemal kimin lideriydi? CHP'nin... Ortak adayımızdı, çalıştık. Seçimi kaybetti mi, ittifak kaybetti. Lafı eğip bükmeye hiç gerek yok. Bu seçimi kaybettik. Kaybettiğimiz seçimden de dersler çıkarmak zorundayız" dedi.



CHP ile yürütülen ittifak sürecinde yaşanan kaoslara dikkat çeken Akşener'in sağ kolu, CHP listelerinden 38 vekil koparan siyasi tokatçıları da öne atarak "Öyle şeyler yaşandı ki, hiç tahmin edemezsiniz! Seçim kaybedilirken herkes şapkasını önüne alıp koyacak. Biz CHP çatısı altında seçime girmedik, diğer bileşenler CHP çatısı altında seçime girdi" şeklinde konuştu.




"SEÇİM BİTTİ İTTİFAK BİTTİ" RESTİ
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel, ittifakın ömrünün seçimlik olduğunun altını çizdi, tabanın seçime müstakil bir biçimde girmek istediğini dillendirdi.

Şu ifadeleri kullandı;

Genel seçim bitince ittifak sona erdi. Fiilen de sona erdi, bitti! Bizim tabanımız, gerçekten gittiğimiz her yerde ittifakla girmeyelim tavsiyesi, önerisi var. Esnaf çarşı pazar gezdiğimizde de bu.



Hatırlanacağı üzere geride bıraktığımız günlerde İYİ Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu da CHP'ye seçim bitti ittifak bitti resti çekmişti.



MHP'DEN İYİ PARTİ'YE ÇAĞRI
CHP - İYİ Parti geriliminin etkileri sürerken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir aracılığıyla İYİ Parti'ye ittifak çağrısında bulundu.

Bahçeli açıklamasında ''Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına.'' ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin ardından bir açılklama da MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'den geldi.

Yönter, "Komşuluk hukukunda muhabbet vardır, yakınlık vardır. Husumet yoktur, ayrılık yoktur. Ülke hayrına bir olalım, beraber olalım, komşu olalım. Bu çağrı çok saygın bir çağrı." dedi.

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