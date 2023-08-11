Kemal Kılıçdaroğlu’ndan namus sözünü yutan Eren Erdem’e bir görev daha! Şimdi de İletişim koordinatörü oldu

YAPTIĞI YALAKALIK AKILLARDA
Eren Erdem'in Kılıçdaroğlu'nu tek başına ayakla alkışladığı görüntüler gündem olmuştu.
Kılıçdaroğlu'nun koltuğu bırakmayacağını ilan edip Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldığı konuşması sırasında dikkat çeken bir an yaşandı.
CHP'de Sosyal Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak göreve başladıktan sonra TBMM Grup Toplantısına katılan Eren Erdem, Kılıçdaroğlu konuşma yaparken tek başına ayağa kalktı ve alkış tutmaya başladı.
O anlar sosyal medyada gündem olurken "Namus sözünü yutsa da yalakalığı elden bırakmıyor" yorumları yapılmıştı.
Eren Erdem'in Kemal Kılıçdaroğlu'nu ayakta alkışladığı görüntüler CHP tabanında büyük tepkilere neden olurken Kemal Kılıçdaroğlu, Eren Erdem'in bu yalakalığını karşılıksız bırakmadı.
Kılıçdaroğlu, CHP Sosyal Medya Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan Eren Erdem'in görev alalına "medya planlama" da ekledi.
Böylece Eren Erdem, CHP'de sosyal medya politikalarının belirlenmesi ve uygulatılmasının yanı sıra, TV ve gazetelerle kurumsal ilişkiyi de yönetmeye başladı. Son olarak Erdem'e bugün İletişim Koordinatörlüğü görevi de verildi.
EREN ERDEM'İN KUTU KOLA ANKETİ
Eren Erdem'in 11 Eylül 2022 tarihinde "Para verip bir araştırma yaptırdım. Erdoğan'ın karşısına kutu kola aday olursa hangisine oy verirsiniz? Kutu kola yüzde 48.7 çıktı." şeklindeki konuşması seçimlerin arından yeniden gündem oldmuştu.
KUTU KOLA İLE KILIÇDAROĞLU AYNI OYU ALDI
Kutu kolanın aldığı oy oranının Kılıçdaroğlu ile hemen hemen aynı olması ise dikkat çekti. CHP lideri, 28 Mayıs seçimlerinde yüzde 47.88 oy aldı.
NAMUS SÖZÜ VERMİŞTİ
Eren Erdem seçimlerden önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanacağını iddia ederek ve aksi halde istifa edeceğine yönelik namus sözü vermişti.