Kemal Kılıçdaroğlu’ndan namus sözünü yutan Eren Erdem’e bir görev daha! Şimdi de İletişim koordinatörü oldu

O anlar sosyal medyada gündem olurken "Namus sözünü yutsa da yalakalığı elden bırakmıyor" yorumları yapılmıştı.

CHP 'de Sosyal Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak göreve başladıktan sonra TBMM Grup Toplantısına katılan Eren Erdem, Kılıçdaroğlu konuşma yaparken tek başına ayağa kalktı ve alkış tutmaya başladı.







Eren Erdem'in Kemal Kılıçdaroğlu'nu ayakta alkışladığı görüntüler CHP tabanında büyük tepkilere neden olurken Kemal Kılıçdaroğlu, Eren Erdem'in bu yalakalığını karşılıksız bırakmadı.



Kılıçdaroğlu, CHP Sosyal Medya Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan Eren Erdem'in görev alalına "medya planlama" da ekledi.

Böylece Eren Erdem, CHP'de sosyal medya politikalarının belirlenmesi ve uygulatılmasının yanı sıra, TV ve gazetelerle kurumsal ilişkiyi de yönetmeye başladı. Son olarak Erdem'e bugün İletişim Koordinatörlüğü görevi de verildi.

EREN ERDEM'İN KUTU KOLA ANKETİ

Eren Erdem'in 11 Eylül 2022 tarihinde "Para verip bir araştırma yaptırdım. Erdoğan'ın karşısına kutu kola aday olursa hangisine oy verirsiniz? Kutu kola yüzde 48.7 çıktı." şeklindeki konuşması seçimlerin arından yeniden gündem oldmuştu.

KUTU KOLA İLE KILIÇDAROĞLU AYNI OYU ALDI

Kutu kolanın aldığı oy oranının Kılıçdaroğlu ile hemen hemen aynı olması ise dikkat çekti. CHP lideri, 28 Mayıs seçimlerinde yüzde 47.88 oy aldı.