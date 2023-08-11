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Akşener'in 'Büyük Taarruzu'na karşı CHP'de 26 Ağustos hazırlıkları! "İYİ Parti'ye linç kampanyası başlatılacak" kulisi: Fondaş medya başrolde

CHP ve İYİ Parti ipleri atma noktasına geldi. 28 Mayıs'taki tarihi hezimet sonrası ittifak bitti, kurmaylar birbirine girdi. Meral Akşener'in Büyük Taarruz'un yıl dönümü olan 26 Ağustos'ta "Partinin başından gitsem bile CHP ile ittifak yapmayın. Beldelerde bile seçime müstakil girin" diyeceği kulislerde konuşuluyor. CHP ise Akşener'in 'Büyük Taarruzu'na karşı hazırlıklara başladı. Tıpkı masanın dağıldığı süreç olan 3-6 Mart'taki gibi fondaş medya öncülüğünde İYİ Parti'ye linç kampanyası başlatılacağı iddia edildi. CHP'li kurmaylardan Akşener'e 15 milletvekili dayatması yapılacağı, "CHP olmasaydı İYİ Parti olmazdı" algısının işleneceği söyleniyor.

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Giriş Tarihi 11 Ağustos 2023, 18:51 Güncelleme 11 Ağustos 2023, 19:08
Akşener’in ’Büyük Taarruzu’na karşı CHP’de 26 Ağustos hazırlıkları! İYİ Parti’ye linç kampanyası başlatılacak kulisi: Fondaş medya başrolde

CHP ve İYİ Parti arasındaki gerilim, yerel seçimlere giderayak günden güne büyüyor. Meral Akşener'in kurmayları 'müstakil seçim' taleplerini dillendiriyor, Akşener ise 26 Ağustos'ta CHP ile ipleri tümden koparmaya hazırlık yapıyor.

Hatırlanacağı üzere Akşener genel seçim sonrası CHP ile yapılan ittifaktan duyduğu pişmanlığı dile getirip, "CHP'den 15 milletvekili istedik. Hayatımın en büyük pişmanlığıdır. O gün bugün 15 milletvekilinin bedelini ödeyemedik. Ömer Seyfettin'in diyetine döndü bu iş. Cesaret edemedik, savaşmadık. Bu bize kuyruk siyasetine mal oldu" ifadelerini kullanmıştı.



Takip eden süreçte "Lamı cimi yok seçimi kaybettik" diyen Akşener, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na da 'emekli ol' diye yüklenmişti.

AKŞENER'DEN CHP'YE BÜYÜK TAARRUZ
Bir yandan da gözler İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Büyük Taarruz'un 101'inci yıl dönümü olan 26 Ağustos'ta yapacağı açıklamalara çevrildi.



Kulislerde Akşener'in 26 Ağustos'ta sert bir açıklama yapacağı, "Partinin başından gitsem bile CHP ile ittifak yapmayın" diyeceği, beldelerde bile seçime müstakil gireceklerini ilan edeceği konuşulmaya başlandı.

İYİ Parti'nin olası 'ittifak' kararında ise CHP'ye 3 zor şart sunacağı iddia edildi. İlk 2 isteğin Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile ilgili olduğu konuşulurken Akşener'in son isteğinin ise İzmir olduğu konuşuluyor.



TAKVİM.COM.TR YAZMIŞTI
Öte yandan Takvim.com.tr, İYİ Parti ile CHP arasındaki gerilime dikkat çekerek İzmir'de İYİ Parti'nin CHP adayını desteklemeyeceğini ve bu kapsamda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için, İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı, İzmir Milletvekili Ümit Özlale'yi aday gösterebileceğini yazmıştı.

Tüm bu yaşananların gölgesinde CHP yönetimi de gözünü 26 Ağustos'a dikti.



CHP'DE 26 AĞUSTOS HAZIRLIKLARI
Meral Akşener'in ipleri koparacak sözlerine karşı CHP Genel Merkezi'nin hazırlık içerisinde olduğu kulislerde konuşulmaya başlandı.

Buna göre Akşener'in köprüleri atması durumunda CHP'nin tıpkı masanın dağıldığı süreç olan 3-6 Mart'taki gibi İYİ Parti'ye yönelik linç kampanyası başlatacağı iddia edildi.



CHP kurmaylarından Akşener'e 15 milletvekili dayatması yapılacağı, "CHP olmasaydı İYİ Parti olmazdı" algısının işleneceği söyleniyor.

CHP yandaşı medya, fondaş kalemler ve yorumcular aracılığıyla İYİ Parti'ye 'nefret kampanyası' başlatması da muhtemel. Hatırlanacağı üzere Meral Akşener'in 'kumar' ve 'noter masası' diyerek masayı dağıttığı gün ve takip eden süreçte CHP medyası hem Akşener'i hem de kurmaylarını yerde yere vurmuştu.

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