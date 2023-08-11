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KKTC'de sürpriz kabine değişikliği! 4 yeni bakan atandı, 1 bakanın da görevi değiştirildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kabinede değişikliğe gidilerek 4 yeni bakan atandı, 1 bakanın da görevi değiştirildi. KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli'nin yerine diş hekimi olan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ünal Üstel atandı. 3 Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nun kızı Resmiye Canaltay'ın ise Bayındırlık Bakanı olarak kabineye girdiği ifade edildi.

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Giriş Tarihi 11 Ağustos 2023, 19:07 Güncelleme 11 Ağustos 2023, 19:07
KKTC’de sürpriz kabine değişikliği! 4 yeni bakan atandı, 1 bakanın da görevi değiştirildi

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, yeni Bakanlar Kurulu listesini Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a sunduktan sonra basın toplantısı düzenledi.

4 YENİ BAKAN ATANDI 1 BAKANIN DA GÖREVİ DEĞİŞTİRİLDİ
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz'un İçişleri Bakanlığına atandığını belirten Üstel, Oğuz'dan boşalan koltuğa Hüseyin Çavuş'un getirildiğini söyledi.

Üstel, Özdemir Berova'nın Maliye, Hakan Dinçyürek'in Sağlık, Sadık Gardiyanoğlu'nun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak kabinede görev yapacağını bildirdi.

KABİNE DIŞINDA KALAN BAKANLAR ŞÖYLE:
Önceki Bakanlar Kurulu'nda yer alan İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Maliye Bakanı Alişan Şan, Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy kabine dışında kaldı.

Başbakan Ünal Üstel başkanlığındaki Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Koalisyon Hükümeti, 12 Mayıs 2022'de kuruldu.

İlk kabinede Maliye Bakanı olan Sunat Atun'un 27 Temmuz 2022'de istifasıyla boşalan göreve Alişan Şan getirilmişti.

KKTC'de iktidardaki koalisyonu oluşturan UBP 8, DP 1 ve YDP 1 bakanlığa sahip bulunuyor.

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