Kıskançlık krizi! Eski sevgilisinin evine gelen tamirciyle birbirlerine girdiler

Antalya'da N.B.'nin (32) yanına gelen eski erkek arkadaşı S.M. ile bu sırada evde bulunan çamaşır makinesi tamircisi olduğu öne sürülen D.A. (30) arasında kıskançlık nedeniyle bıçaklı kavga çıktı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi Şarampol Caddesi'ndeki 4 katlı apartmanın 2'nci katında meydana geldi. N.B.'nin evinden gelen tartışma seslerini duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.