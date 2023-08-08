Yine CHP yine katliam! CHP’li Belediye’den ağaç katliamı! Vatandaştan büyük tepki: Yazık bunlara Allah cezanızı versin

İzmir'de CHP'li Belediye yönetimindeki Bornova Belediyesi büyük bir sakandala imza attı. Çevre dostu olarak tanımlayan CHP'li Belediyesi çalışanları, Evka-3 semtinde adeta ağaç katliamı yaptı.
CHP'Lİ BELEDİYE'DEN AĞAÇ KATLİAMI I VİDEO İZLE
İzmir'de CHP'li Belediye yönetimindeki Bornova Belediyesi büyük bir sakandala imza attı. Çevre dostu olarak tanımlayan CHP'li Belediyesi çalışanları, Evka-3 semtinde adeta ağaç katliamı yaptı.
CHP'Lİ BELEDİYE'DEN AĞAÇ KATLİAMI I VİDEO İZLE
"YAZIK BUNLARA ALLAH CEZANIZI VERSİN"
Yaşanan o sakandal anları videoya alan bir kadın, "Yapmayın ne olur yapmayın. Yazık bunlara. Allah cezanızı versin hepinizin. Allah sizi kahretsin. Polisi arayın" diyerek tepki gösterdi.
TEPKİ ÜZERİNE AĞAÇLARI KESMEYE DEVAM ETTİLER
Bornova Belediyesi ekiplerinin ise hiçbir şey olmamış gibi ağaçları kesmeye devam etmesi ise dikkatlerden kaçmadı.
Öte yandan Muğla Akbelen'de 'çevreci' tiyatrosu oynayan muhalefetin kışkırtmasıyla provokasyona dönüşen yasa dışı eylem, günlerdir sürüyor. Toplumsal algıyı manipüle etmek için fırsat kollayan Cumhuriyet Halk Partisi ve yandaşları bu kez 'Akbelen' üzerinden devreye girmişti.
KILIÇDAROĞLU AKBELEN'DE PROVOKASYONU KÖRÜKLEMİŞTİ
Termik santrali protesto eden CHP yandaşlarıyla buluşan Kılıçdaroğlu, "Sizi ve verdiğini mücadeleyi takip ediyorum. Buraya geliş nedenim davayı yeni öğrendiğim için değil, sizin derdinizi anlatmanıza imkan tanımak için. Benim Ankara'da konuşmamın bir önemi yok, sizin burada konuşmanız önemli, sizin derdinizi anlatmanız önemli. Çünkü derdi yaşayan sizlersiniz, sorunu yaşayan sizsiniz, mağdur olan sizsiniz" iddiasında bulunmuştu.
Sözde çevrecilik nutukları atan Kılıçdaroğlu şunları söylemişti:
"Bu ağaç, bu çam sadece sizin ağacınız değil, 85 milyonun ağacıdır bu ağaç... Bu ağacın ömrü bizden çok daha fazladır. Ama bu ülkede ormanda ne olduğunu, ormanda yaşamanın ne olduğunu, ekosistemi, bütün bunların hepsini bilen birisiyim. Ağacı kestiğinizde suyu kesmiş olursunuz. Ağacı kestiğinizde tabiatı öldürmüş olursunuz. Ağacı kestiğinizde oksijeni bitirmiş olursunuz. Bütün dünya bunu biliyor ama bir avuç çete bunu bilmiyor."
Kılıçdaroğlu provokasyonun devam etmesi için sözde çevrecilerden destek isteyerek"Kömür yerin altında kalacak" savunmasını yaptı ve bölgeye tekrar geleceğini söylemişti.
İŞÇİLER KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ GÖSTERDİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki CHP heyeti Akbelen'de işçiler tarafından protesto edildi.
"Zeytin bizim, kömür bizim, santral bizim" pankartı açan işçiler Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. "İş ekmek yoksa barış da yok" diyen İşçiler "Emeğe uzanan eller kırılsın" sloganlarıyla Kılıçdaroğlu'na yüklenmişti.
PROTESTOCULAR DA TEPKİLİ
Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu'na protescocular da tepki göstermişti.
Kılıçdaroğlu'nun aracının önünü keserek "Arabaya değil, barikata" sloganları atılmıştı.
CHP'Lİ İSİMLERDEN PEŞ PEŞE SKANDAL
CHP milletvekili Mahmut Tanal kendisine tepki gösteren bir kadına, "Sizin yüzünüzden iktidarı kaybettik sen AKP'nin provokatörüsün." demişti.
Mustafa Sarıgül ise Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren bir eylemciyi kolundan tutarak sürüklemeye çalışmıştı.
Ali Mahir Başarır ise kendisini protesto eden bir vatandaşara parmak sallayarak "Bağırma bana! Bana bağırma" demişti.
AKBELEN GERÇEKLERİ
Peki Akbelen gerçekleri neler, CHP ve yandaşlarının iddia ettiği gibi çevre katliamı var mı, santral bölgede nasıl bir faaliyet yürütüyor? İşte detaylar...
İLK KEZ 1987'DE FAALİYETE GEÇİRİLDİ
Yeniköy ve Kemerköy Termik Santralleri Muğla ili, Milas ilçesinde yerli linyit kömüründen elektrik üretmek amacıyla, sırasıyla 1987 ve 1995 yıllarında faaliyete geçirilmişti.
1.095 MW KURULU GÜCE SAHİP
Bölgede bulunan kömür rezervinin kalitesine ve kimyasal özelliklerine bağlı olarak terzi işi inşa edilen santrallerde sadece bölgede çıkarılan yerli kömür kullanılabiliyor. Yeniköy Termik Santrali'nde 2 ünite ve Kemerköy Termik Santrali'nde 3 ünite ile toplam 1.095 MW kurulu güce sahip santraller yerli kaynaklarla üretim yapmaktadır.
BÖLGENİN ELEKTRİK İHTİYACININ YÜZDE 62'SİNİ KARŞILIYOR
Bu santraller ülke için stratejik öneme sahip olurken ülkemizin elektrik ihtiyacının ortalama %2,5'ini, önemli bir turizm bölgesi olan Ege'de kullanılan elektriğin ise yaklaşık %62'sini karşılıyor.
ŞİRKET KİME AİT
Yerli linyit kömürü kullanarak elektrik üretimi gerçekleştiren Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. özelleştirme ihalesi neticesinde 23 Aralık 2014 tarihinde 2.67 Milyar USD bedelle IC İçtaş ve Limak Enerji firmaları tarafından devir alındı. Şirket 3.100 çalışanıyla bölgenin en büyük işvereni konumunda...
BÖLGE HALKI İSTİHDAM EDİLİYOR
Çalışanların %75'i bölge halkından oluşurken santrallerin yerel istihdam politikası, bölgede köyden kente göçü büyük oranda engelliyor.
1,3 MİLYAR METREKÜP DOĞALGAZ İTHALATININ ÖNÜNE GEÇİL
Yerli linyit kaynağı sayesinde sadece 2022 yılında 1,3 Milyar m3 doğalgaz ithalatının önüne geçilmiştir. Bu sayede, cari açığın kapatılmasına her yıl 1 milyar USD pozitif katkı sağlanmaktadır.
Devir sonrasında genel üretim performansında %52'lik bir artış yaşanmış ve devir alınan ünitelerde baca gazı arıtma sistemlerinin geliştirilmesi ile kapasite artırımı için toplam 360 Milyon euro bedelle rehabilitasyon yatırımı devam ediyor.