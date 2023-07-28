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CHP'li Ali Mahir Başarır Akbelen'de kendisini eleştirenleri azarladı: "Elini indir, bana bağırma"

Muğla'da Akbelen Ormanları'nda ağaç katliamı yapıldığına dair yalanı körükleyerek bölgeye giden CHP heyeti tepki görünce çirkin yüzünü gösterdi. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, kendisine tepki gösteren bir eylemciyi "Elini indir, bana bağırma" diyerek azarladı. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

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Giriş Tarihi 28 Temmuz 2023, 17:32 Güncelleme 28 Temmuz 2023, 17:44
CHP’li Ali Mahir Başarır Akbelen’de kendisini eleştirenleri azarladı: Elini indir, bana bağırma
Muğla'nın Milas ilçesinde, yerli linyitten elektrik üreten Yeniköy Kemerköy termik santrallerinin maden sahasının genişletilmek istenmesi CHP ve yandaşları tarafından provokasyon malzemesi yapıldı.



Sözde çevreci argümanlarla büyük bir provokasyonun fitilini ateşlemeye çalışan gruba CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da eşlik etti. Ancak CHP heyetiyle bölgeye giden Kemal Kılıçdaroğlu umduğunu bulamadı.

İşçiler "Emeğe uzanan eller kırılsın" sloganlarıyla Kılıçdaroğlu'na yüklendi.

CHP heyeti kendilerine yönelik tepkiyi görünce çirkinleşti...



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CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal kendisine "İyi ki iktidar olmadınız. Yoksa bunlar yerine sizin karşınızda olacaktık." diyen kadına "Sizin gibi insanlar yüzünden iktidarı kaybettik. AK Parti'nin provokatörüsün" şeklinde cevap verdi.


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"ELİNİ İNDİR, BANA BAĞIRMA" DİYE AZARLADI
Tanal'ın ardından CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da bir eylemciyle tartışma yaşadı.



Mahir Başarır, kendisine tepki gösteren bir eylemciyi "Elini indir, bana bağırma" diyerek azarladı.

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