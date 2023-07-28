CHP'li Ali Mahir Başarır Akbelen'de kendisini eleştirenleri azarladı: "Elini indir, bana bağırma"

Muğla'nın Milas ilçesinde, yerli linyitten elektrik üreten Yeniköy Kemerköy termik santrallerinin maden sahasının genişletilmek istenmesi CHP ve yandaşları tarafından provokasyon malzemesi yapıldı.

CHP heyeti kendilerine yönelik tepkiyi görünce çirkinleşti...

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Sözde çevreci argümanlarla büyük bir provokasyonun fitilini ateşlemeye çalışan gruba CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da eşlik etti. Ancak CHP heyetiyle bölgeye giden Kemal Kılıçdaroğlu umduğunu bulamadı.İşçiler "Emeğe uzanan eller kırılsın" sloganlarıyla Kılıçdaroğlu'na yüklendi.CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal kendisine "İyi ki iktidar olmadınız. Yoksa bunlar yerine sizin karşınızda olacaktık." diyen kadına "Sizin gibi insanlar yüzünden iktidarı kaybettik. AK Parti'nin provokatörüsün" şeklinde cevap verdi.

"ELİNİ İNDİR, BANA BAĞIRMA" DİYE AZARLADI

Tanal'ın ardından CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da bir eylemciyle tartışma yaşadı.







Mahir Başarır, kendisine tepki gösteren bir eylemciyi "Elini indir, bana bağırma" diyerek azarladı.