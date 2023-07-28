CHP’li Mahmut Tanal’dan Akbelen’de tepki çeken sözler: Sizin gibi insanlar yüzünden iktidarı kaybettik... Yuhalandı

Muğla Milas'ta uzun yıllardır yerli linyitten elektrik üreten Yeniköy Kemerköy termik santrallerinin maden sahasının genişletilme kararı sonrası sözde çevreci argümanlarla eyleme başlayan CHP yandaşlarına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP heyeti de eşlik etti.

Cumhuriyet Halk Partisi ve yandaşları bu kez 'Akbelen' üzerinden provokasyon peşinde koşuyor.

"SİZİN GİBİ İNSANLAR YÜZÜNDEN İKTİDARI KAYBETTİK"

Kılıçdaroğlu'nun heyetinde bulunan CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ise bölgede tartışma yaşadı. Tanal kendisine "İyi ki iktidar olmadınız. Yoksa bunlar yerine sizin karşınızda olacaktık." diyen bir kadına "Sizin gibi insanlar yüzünden iktidarı kaybettik" şeklinde yanıt verdi.

ALANDAN KOVULDU

Tanal'a "Bizim sayemizde kazanacaktınız iyi ki kazanmadınız." sözleriyle cevap veren kadına Tanal bu kez de "AK Parti'nin provokatörüsün" dedi. Alandakiler tarafından yuhalanan Tanal, "Hadi çık alandan" denilerek bölgeden gönderildi.

İŞÇİLER DE KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ GÖSTERDİ

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki CHP heyeti Akbelen'de işçiler tarafından protesto edildi.

"Zeytin bizim, kömür bizim, santral bizim" pankartı açan işçiler Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. "İş ekmek yoksa barış da yok" diyen İşçiler "Emeğe uzanan eller kırılsın" sloganlarıyla Kılıçdaroğlu'na yüklendi.

AKBELEN GERÇEKLERİ

Peki Akbelen'de neler oluyor? CHP ve yandaşlarının iddia ettiği gibi katliam mı var? Takvim.com.tr detaylarıyla yazdı.

Haberimiz için görsele tıklayınız: