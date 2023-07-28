CHP’de vandallık diz boyu! Mustafa Sarıgül, Kemal Kılıçdaroğlu’nu protesto eden vatandaşı hırpaladı





CHP'DE VANDALLIK DİZ BOYU

Yolun kapatılması üzerine, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, aracın önüne gelerek, eylemciyi kolundan tutup aracın kenarına sürüklemeye başladı. Bunu gören bir başka eylemci Sarıgül'le burun buruna gelerek, "Nasıl yaparsın böyle bir şeyi, hayır, çekemezsin kolunu" diyerek tepki gösterdi. Çevredekilerin de tepki göstermesinin ardından Sarıgül alandan uzaklaştı.

CHP'Lİ SARIGÜL PROTESTOCU KADINI SÜRÜKLEMEYE ÇALIŞTI I VİDEO İZLE