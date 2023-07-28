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CHP'de vandallık diz boyu! Mustafa Sarıgül, Kemal Kılıçdaroğlu'nu protesto eden vatandaşı hırpaladı

Muğla'nın Milas'da bulunan Akbelen Ormanları'nda ağaç katliamı yapıldığı iddialarını körükleyerek bölgeye giden CHP umduğunu bulamadı. Vatandaşın büyük tepkisi ile karşılaşan CHP heyeti ise bu durum karşısında çirkin yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi. Son örneği ise CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül oldu. CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Akbelen'de Kemal Kılıçdaroğlu'nu protesto eden eylemciyi kolundan tutup aracın kenarına sürüklemeye başladı. Olayı gören başka bir eylemci Sarıgül'e, ''Nasıl yaparsın böyle bir şeyi? Hayır, çekemezsin kolunu'' şeklinde tepki gösterdi. Çevredekilerin tepkileri üzerine Sarıgül alandan uzaklaştı.

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Giriş Tarihi 28 Temmuz 2023, 20:55 Güncelleme 28 Temmuz 2023, 21:56
CHP’de vandallık diz boyu! Mustafa Sarıgül, Kemal Kılıçdaroğlu’nu protesto eden vatandaşı hırpaladı

Muğla'nın Milas ilçesinde, yerli linyitten elektrik üreten Yeniköy Kemerköy termik santrallerinin maden sahasının genişletilmek istenmesi CHP ve yandaşları tarafından provokasyon malzemesi yapıldı. Sözde çevreci argümanlarla büyük bir provokasyonun fitilini ateşlemeye çalışan gruba CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da eşlik etti.



KILIÇDAROĞLU UMDUĞUNU BULAMADI
CHP heyetiyle bölgeye giden Kemal Kılıçdaroğlu umduğunu bulamadı. Akbelen'de ormanlık alanda devam eden protestolara destek için giden Kılıçdaroğlu eylemcilerin tepkisiyle karşılaştı.

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EYLEMCİLER MAKAN ARACININ ÖNÜNÜ KESTİ
CHP Milletvekili Mahmut Tanal'ın eylemcilere hakaret etmesinin ardından bölgede yaşanan gerginlikte, eylemciler makam aracıyla ormanlık alana giriş yapan Kılıçdaroğlu'nun aracının önünü kesti.



CHP'DE VANDALLIK DİZ BOYU
Yolun kapatılması üzerine, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, aracın önüne gelerek, eylemciyi kolundan tutup aracın kenarına sürüklemeye başladı. Bunu gören bir başka eylemci Sarıgül'le burun buruna gelerek, "Nasıl yaparsın böyle bir şeyi, hayır, çekemezsin kolunu" diyerek tepki gösterdi. Çevredekilerin de tepki göstermesinin ardından Sarıgül alandan uzaklaştı.

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Yaşanan gerginliğin ardından, eylemciler araçların önünden çekilmeyip, sloganlar atmaya devam etti. Bunun üzerine CHP heyeti barikat kurulan alana gidip kolluk kuvvetleri ile görüşme gerçekleştirdi. Kolluk kuvvetlerinin, alana yalnızca Kılıçdaroğlu, milletvekilleri, köylülerden iki temsilci ve basın mensupları dışında kimsenin alınmayacağını bildirdi. Barikat ile Kılıçdaroğlu'nun aracı arasında koridor oluşturularak, Kılıçdaroğlu'nun kesim alanına girmesi sağlandı.

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