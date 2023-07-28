CHP’de vandallık diz boyu! Mustafa Sarıgül, Kemal Kılıçdaroğlu’nu protesto eden vatandaşı hırpaladı

CHP'DE VANDALLIK DİZ BOYU
Yolun kapatılması üzerine, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, aracın önüne gelerek, eylemciyi kolundan tutup aracın kenarına sürüklemeye başladı. Bunu gören bir başka eylemci Sarıgül'le burun buruna gelerek, "Nasıl yaparsın böyle bir şeyi, hayır, çekemezsin kolunu" diyerek tepki gösterdi. Çevredekilerin de tepki göstermesinin ardından Sarıgül alandan uzaklaştı.
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Yaşanan gerginliğin ardından, eylemciler araçların önünden çekilmeyip, sloganlar atmaya devam etti. Bunun üzerine CHP heyeti barikat kurulan alana gidip kolluk kuvvetleri ile görüşme gerçekleştirdi. Kolluk kuvvetlerinin, alana yalnızca Kılıçdaroğlu, milletvekilleri, köylülerden iki temsilci ve basın mensupları dışında kimsenin alınmayacağını bildirdi. Barikat ile Kılıçdaroğlu'nun aracı arasında koridor oluşturularak, Kılıçdaroğlu'nun kesim alanına girmesi sağlandı.