Başkan Erdoğan’dan 14. Büyükelçiler Konferansı’nda önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "14. Büyükelçiler Konferansı"nda katılımcılara önemli açıklamalarda bulundu.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 14. BÜYÜKELÇİLER KONFERANSI'NDA ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR | VİDEO İZLE
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
15. yılını geride bırakan konferansın önemli bir boşluğu doldurduğunu görüyoruz. İyileştirmesi gerek yönleri olabilir. Daha rafine, daha odaklı programın hazırlanması memnuniyet vericidir. Büyükelçiler konferansının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Burada bir vefa borcunu vurgulamak istiyorum. Bin yıllık tarihimiz boyunca elde ettiğimiz hiçbir kazanım bize altın tepside sunulmadı.
Sahip olduğumuz her şeyin bedelini misliyle ödedik. Önce Çanakkale'de sonra da Kurtuluş Savaşı'nda bizi yok etmeye çalışanlara karşı insanlık tarihinin en destansı mücadelesini verdik. Dün işgalcilere karşı verdiğimiz mücadelenin benzerlerini son 50 yıldır farklı kisveler altında üzerime salınan terör örgütlerine karşı veriyoruz. Vatanımızı parçalamak, devletimize diz çöktürmek için her yolu denediler. Ne yaptılarsa emellerine ulaşamadılar. Ne ASALA terör örgütünün ne de bölücü örgütlerin karşısında geri adım attık. Can verdik, binlerce vatan evladını şehit verdik ama istikbalimize el sürdürmedik.
"DEVLETİMİZİN ETKİ GÜCÜNÜ ARTIRDIK"
Büyükelçiler Konferası'nın 14'üncüsünü istisnai bir dönemde yapıyoruz. 29 Ekim 2023 tarihinde Cumhuriyetin ilk asrını tamamlayıp ikinci asrın kapılarını açacağız. Bir taraftan geçmişin kapsamlı muhasebesini yaparken diğer taraftan da gelecek asrın yol haritasını belirliyoruz. Cumhuriyetimizi nice imkansızlıklara rağmen zafere ulaştırdığımız istiklal harbi neticesinde kurmuştuk. Özellikle son 21 yılda hayata geçirdiğimiz reformlara ülkemizi ayağına vurulan prangadan kurtardık. Devletimizin etki gücünü artırdık. Dış politikamızın ufkunu, dış dünyayı kapsayacak şekilde değiştirdik. Burada saymaya kalksak saatler alacak adımları kazanımları diplomasimize kazandırdık.
"TÜRKİYE OYUN KURUCU BİR ÜLKE HALİNE GELMİŞTİR"
3 kıtanın kalbinde yer alan Türkiye olayları tribünden izleyemez. Sahada olmak bizim için mecburiyettir. Türkiye eksenli bir okumayla bölgemizdeki olaylara müdahil oluyoruz. Diplomasinin tüm imkanlarını sert ve yumuşak güç unsurlarının tamamını kullanarak, Türkiye'nin menfaatlerini koruma derdindeyiz. Bakanlığımızın insan kaynağının giderilmesi ve fiziki şartlarının geliştirilmesi için çabalarımız sürüyor. Bakanlığımızı Türkiye Yüzyılını başarıyla yürütecek kapasiteye muhakkak kavuşturacağız.
Türkiye son yıllarda her yaptığı takip edilen, attığı adımlar izlenen uluslararası arenada oyun kurucu bir ülke haline geldi. Irak ve Suriye istikrara kavuştukça, sığınmacıların gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşleri de hızlanacaktır. ülkemize sığınan mazlumlara kucak açtık. İnşasına başladığımız konutlar, sığınmacıların geri dönüşü hızlandıracaktır. Türkiye, Ukrayna krizinin çözümünde anahtar rolü üstlenmiştir. Savaşan tarafları ilk kez aynı masa etrafından bir araya getirdiğimiz İstanbul toplantıları bir yana akan kanı durdurmaya çaba harcadır.