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    Mersin'deki kurutulan ağaçta CHP kumpası! Fondaş medyası haberini yaptı arkasından CHP'li belediye çıktı

    Son dakika haberi! Mersin'de Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda bulunan ve kök kısmına matkapla 9 delik açılıp, asit benzeri bir sıvı enjekte edilen ağacın kurutulması olayının arkasında CHP kumpası çıktı. CHP'li fondaş medyanın haberini yaptığı olayı talimatını CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından verildiği ortaya çıktı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Mersin’deki kurutulan ağaçta CHP kumpası!

    Mersin'de Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda bulunan ve kök kısmına matkapla 9 delik açılıp, asit benzeri bir sıvı enjekte edilen ağacın kurutulması olayının arkasında CHP kumpası çıktı.



    CHP'Lİ MEDYA HABERİNİ YAPTI ARKASINDAN CHP ÇIKTI
    CHP'li fondaş medyanın haberini yaptığı olayı talimatını CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından verildiği ortaya çıktı.

    Mersin'in Yenişehir ilçesi sahilindeki kauçuk ağacına, matkapla açılan deliklere yabancı madde enjekte edilmesi sonucu zarar verildiği belirlendi.

    Adnan Menderes Bulvarı'nın sahil bandındaki Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda yer alan yaklaşık 50 yıllık ağaçta kuruma meydana geldi. Valiliğin, sahilin simgesi olarak anılan ağacın incelenmesi talimatı üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

    Yüksek orman mühendislerinden oluşan ekip, ağacın gövdesindeki incelemede matkapla her biri yaklaşık bir santimetre çapında 9 delik açıldığını belirlendi. Gövdedeki renk değişimi ile dallardaki kurumanın da açılan deliklere yabancı madde enjekte edilmesi sonucu oluştuğunu belirleyen ekip, hastalık veya mantar izine ise rastlamadı.

        Laboratuvar sonuçlarının eklendiği rapor valiliğe sunuldu. Büyükşehir Belediyesi ekipleri de ağaçta bakım çalışması yaptı.

        TALİMATI CHP'Lİ BELEDİYE VERDİ
        Mersin Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan araştırmada, 29.06.2022 günü saat:03.00 sıralarında Özgecan Aslan Barış Meydanında bulunan kauçuk ağacının dışarıdan müdahale ile zehirli madde enjekte edilerek kurutulmaya çalışılmasını gerçekleştiren 34 DKC 222 plakalı aracın Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından kiralandığı tespit edildiği bildirildi.

        Aracın sürücüsünün CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi çalışanı Yusuf Soyak isimli şahısın yakalandığı bildirildi. Soyak, ifadesinde yanında Toroslar İlçesi CHP Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Çakır'ın olduğunu itiraf ederken olayla ilgili talimatı Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı olan Serdar Salim Gökçek'in verdiğini belirtti. Konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. Güvenlik kamerasından şüpheli veya şüphelilerin saptanması halinde Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi.



        AĞAÇ KURTARILABİLİR
        Mersin'de Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda bulunan ve kök kısmına matkapla 9 delik açılıp, asit benzeri bir sıvı enjekte edilen ağaç koruma altına alındı. Ağaçta incelemede bulunan ziraat mühendisi Deniz Gürbüz, hala canlı olan ağacın kurtarılabileceğini söyledi.

        Yenişehir ilçesi Adnan Menderes sahilindeki Özgecan Aslan Barış Meydanı'nın simgesi haline gelen yarım asırlık kauçuk ağacının yaprakları 10 gün önce kurumaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemede ağacın toprakla buluştuğu kök noktasından matkapla 9 delik açıldığı ve içerisine sıvı enjekte edildiği belirlendi. Deliklerdeki sıvıdan alınan numunenin yapılan incelemesi sonucunda ağacın gövdesine asit benzeri bir madde enjekte edildiği saptandı. Orman Müdürlüğü, elde edilen laboratuvar sonuçları ve tutanakları yasal işlem yapılması için Mersin Valiliği'ne bildirdi. Belediye ekipleri tarafından kuruyan yapraklar ve dallar kesildi. Bu kapsamda ağacın kurtarılması için açılan delikler saf su ile temizlenip, aşı macunu ile kapatıldı.



            Ağacın eski hali

            Ziraat mühendisi Deniz Gürbüz, hala canlı olan ağacın kurtarılabileceğini söyledi. Gürbüz, "Genelde park ve bahçelerde gördüğümüz kauçuk ağacıdır. Ağaç bir çok nedenden kaynaklı kuruyabilir. Bunlardan bir tanesi kimyasal yönden olabilir. Zirai ilaç ya da asitlerden kaynaklanabilir. Ağaç yeşil ve büyük dalları var iken budama geçirmiş. Gençleştirme budaması yapılmış. Gençleştirme budaması yapılırken ağaç zayıf düşmüş. Zayıf düşen bitkiye hastalık zararlısı çok çabuk gelebilir. Bu da ağacı kurutur. Ayrıca burası dolgu alanı. Ağacın gövdesi büyük, dolayısıyla saçak köklerinin de büyük olduğunu gösterir. Bu nedenle kökün daha fazla alana yayılamadığı ve etrafı betonla örtülü olmasından kaynaklı hastalanmış olabilir. Ağaç şu an ölmüş ya da kurumuş değil. Ağaç hala canlı. Kuruma varsa engellemek için canlandırıcı özel ürünler kullanarak bitkiyi eski haline getiririz" diye konuştu.

            'AĞAÇLA BERABER BÜYÜDÜK'
            Çevre sakini Ayhan Ayık (74) ise, "Ağacın dikildiği günü hatırlıyorum. Ağaç benimle beraber büyüdü. Yazın gölgesine gelip otururduk, insanlar dibinde oturup nefeslenirdi. Buranın sembolüydü. Kim ağaçtan ne ister anlamadık. Bunu yapan doğanın düşmanıdır. Orman yakmaktan farkı yok. Ha yakmışsınız ha zehirlemişisiniz aynı şey" dedi.

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            Haberler Güncel Mersin'deki kurutulan ağaçta CHP kumpası! Fondaş medyası haberini yaptı arkasından CHP'li belediye çıktı
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