Özgür Özel ile birlikte hareket edebileceği de konuşulan İmamoğlu "16 milyon ve İstanbul'u tekrar kazanacağız" çıkışlarıyla rotayı İstanbul'a kırsa da son olarak Elazığ ve Tunceli'ye giderek Kılıçdaroğlu'nun memletinden yine "Genel Başkanlık" mesajları veriyor...

İsmail Saymaz, "Benim gördüğüm kadarıyla CHP'de bir eğilim var. İmamoğlu'ndan kurtulmak için İstanbul'u vermeye hazırlar. İmamoğlu aday olsun kaybetsin biz de kurtulalım bakışı egemen. Bu bakışla İmamoğlu İstanbul'u zaten kazanamaz." ifadelerini kullandı.

Saymaz, Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Bülent Kerimoğlu ve Battal İlgezdi'nin de bu doğrultuda hareket ettiğini savunarak şunları söyledi:

"Bu belediye başkanları kalmaya devam eder ya da bu görüşte kalmaya devam ederlerse İstanbul'u önce onlar kaybedecekler. Yani herkesten önce İstanbulludan önce CHP'li belediye başkanlarının bir kısmı İstanbul'u kaybetmeye hazır. Yani mesela- benim kendisi ile ahbaplığım var - Sayın Bülent Kerimoğlu'nun çıktığı bir televizyon kanalında partinin kapalı toplantısında Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi diye çıkıp "Bakırköy'de yürüyemiyorum çünkü belediyeye yol yapmadı" demesi büyük bir skandal. Yani Bülent Kerimoğlu bunu derse, kendi büyükşehir belediye başkanı için "Yol yapmıyor ben yürüyemiyorum" derse kardeşim o zaman İstanbulluya siz ne anlatacaksınız. İstanbulluya ne söyleyeceksiniz.

"SİZ İSTANBULLUYA NE SÖYLEYECEKSİNİZ?"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Maltepe'ye gelir gezerken Maltepe Belediye Başkanı yoksa, Maltepe Belediye Başkanı tweet atıp sanki ordaymış gibi görüntü veriyorsa siz İstanbulluya ne söyleyeceksiniz. Maltepe belediye başkanı ve Bülent, İBB Başkanı için çalışmaz ki. Kazanmasını da istediklerini zannetmiyorum.

"BU BAKIŞLA İMAMOĞLU İSTANBUL'U ZATEN KAZANAMAZ."

Gel gelelim bir başka belediye başkanı Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi. İlgezdi de Büyükşehir Belediye Başkanını eleştiriyor. Yani o saatten sonra ilçe belediye başkanıyla Büyükşehir Belediye Başkanının bir arada olması mümkün mü? Yani en azından bu 3 belediye başkanı İstanbul'un İmamoğlu tarafından kazanılması için çalışırlar mı. İl örgütü çalışır mı? Hayır, onlar kaybetmeye hazırlar. Benim gördüğüm kadarıyla CHP'de bir eğilim var. İmamoğlu'ndan kurtulmak için İstanbul'u vermeye hazırlar. İmamoğlu aday olsun kaybetsin biz de kurtulalım bakışı egemen. Bu bakışla İmamoğlu İstanbul'u zaten kazanamaz."