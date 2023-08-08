DENİZLİ °C, 38°CAz bulutlu ve açık
İZMİR °C, 34°CAz bulutlu ve açık
MANİSA °C, 37°CAz bulutlu ve açık
ADANA °C, 35°CParçalı bulutlu, kuzey ve doğu çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 32°CAz bulutlu ve açık
HATAY °C, 32°CParçalı ve az bulutlu
MERSİN °C, 34°CParçalı ve az bulutlu
ANKARA °C, 35°CAz bulutlu ve açık
ÇANKIRI °C, 38°CAz bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 33°CAz bulutlu ve açık
KONYA °C, 36°CAz bulutlu ve açık
BOLU °C, 31°CAz bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 33°CAz bulutlu ve açık
KASTAMONU °C, 34°CAz bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 29°CAz bulutlu ve açık
AMASYA °C, 36°CAz bulutlu
SAMSUN °C, 32°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinde doğu ilçeleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
TOKAT °C, 35°CAz bulutlu
TRABZON °C, 31°CParçalı bulutlu
ERZURUM °C, 32°CParçalı ve az bulutlu
KARS °C, 31°CParçalı bulutlu
MALATYA °C, 40°CAz bulutlu ve açık
VAN °C, 30°CParçalı ve az bulutlu