İYİ Parti’den Kemal Kılıçdaroğlu’na ’Büyük Taarruz’! İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu: 26 Ağustos önemli bir başlangıç olacak

"KUYRUK OLDUK İTİRAFI "

CHP'den 15 milletvekilinin, İYİ Parti'ye geçmesinin Türkiye büyük bir iyilik yaptığını ifade eden Akşener;

"Ben canımla, kafamla, kellemle top oynamayı severim. Yapamadık. 28 Şubat'ta oynadım. Şu kadar umurum olmadı. Tayyip Erdoğan'la ters düştük, mücadele ettim. Şu kadar umurum olmadı, şu kadar korkum olmadı. Her hafta benim tutuklanacağımı söyleyenler oldu aramızda. Can, baş üstüne dedim şu kadar umurum olmadı. Şu kadar korkum olmadı. Ama cesaret edemedik, savaşmadık, mücadele etmedik. 15 milletvekili aldık. Bu bize neye mal oldu? Kuyruk siyasetine mal oldu. Ama eğriye eğri, doğruya doğru. Bu aynı zamanda Türkiye'ye büyük bir iyilik yaptı. Demokrasinin ne kadar önemli olduğunu, CHP ile yapılan bu iş birliğinin sahada bulunan her renkten siyasi görüşteki insanların önyargılarının değişmesine sebep oldu."



Meral Akşener'in CHP'yi yerden yere vuran açıklamları İYİ Parti'nin belediye seçimlerine tek başına gireceğinin sinyali olmuştu.