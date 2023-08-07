Başkan Erdoğan’dan Mete Gazoz’a tebrik: Gençlere verdiğimiz tüm sözleri yerine getireceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine Toplantısı sona erdi. Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası millete seslendi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine Toplantısı sona erdi. Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası millete seslendi.
Spora ve sporculara vediği destekle bilinen Başkan Erdoğan, konuşmasında Dünya Okçuluk Şampiyonası erkekler klasik yay kategorisi finalinde Kanadalı Eric Peters'ı 6-4 mağlup ederek altın madalyanın sahibi olan Mete Gazoz'u ayrıca tebrik etti.
Dün milletimizin göğsünü kabartan bir gelişmeye tanıklık ettik diye Başkan Erdoğan "Mete Gazoz okçulukta bize büyük gurur yaşattı. Ata sporumuz okçuluğun geldiği nokta takdire şayandır. İstiklal Marşı'mızı tüm dünyaya dinleten her bir sporcumuzu tebrik ediyor, alınlarından öpüyorum. 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Türk sporunun yüzyılın başarısını sergileyeceği arena olarak tarihe geçecektir. İstikbalimizin teminatı olan gençlerimize yatırım yapmayı başta, turizm, spor ve eğitim olmak üzere sürdüreceğiz. Seçim beyannamesin de gençlerimize verdiğimiz tüm sözleri inşallah adım adım yerine getireceğiz." ifadelerini kullandı.
OLİMPİYAT KOTASI ELDE ETTİ
Mete Gazoz, Dünya Okçuluk Şampiyonası erkekler klasik yay kategorisi finalinde Kanadalı Eric Peters'ı 6-4 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Mete Gazoz bu galibiyetinin ardından 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda kota kazandı.
Şampiyona sonrası konuşan Gazoz, "Bu gezegendeki en iyi okçu bendim, bundan sonra da ben olacağım." ifadelerini kullandı.
AKŞENER DALGA GEÇMİŞTİ
2012 yılından bu yana Türkiye'de geleneksel okçuluk rüyasında büyük mesafe katedildi. Bu mesafanin katedilmesinde Okçular Vakfı'nın büyük katkısı var.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçmiş bir konuşmasında Okçular Vakfı'nı hedef alarak "Yahu Malazgirt Meydan Muharebesi'nde bu kadar ok atılmadı. Koca Anadolu fethedildi bu kadar ok atılmadı. Gençler bu nasıl oktur? Sanki S-400 füzesi" ifadelerini kullanmış, vakfı küçümseyerek adını lekelemek istemişti. Mete Gazoz'ın başarısı ise Meral Akşener'e verilen en güzel yanıt oldu.