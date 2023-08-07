Başkan Erdoğan’dan Mete Gazoz’a tebrik: Gençlere verdiğimiz tüm sözleri yerine getireceğiz

Spora ve sporculara vediği destekle bilinen Başkan Erdoğan, konuşmasında Dünya Okçuluk Şampiyonası erkekler klasik yay kategorisi finalinde Kanadalı Eric Peters 'ı 6-4 mağlup ederek altın madalyanın sahibi olan Mete Gazoz 'u ayrıca tebrik etti.

Dün milletimizin göğsünü kabartan bir gelişmeye tanıklık ettik diye Başkan Erdoğan "Mete Gazoz okçulukta bize büyük gurur yaşattı. Ata sporumuz okçuluğun geldiği nokta takdire şayandır. İstiklal Marşı'mızı tüm dünyaya dinleten her bir sporcumuzu tebrik ediyor, alınlarından öpüyorum. 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Türk sporunun yüzyılın başarısını sergileyeceği arena olarak tarihe geçecektir. İstikbalimizin teminatı olan gençlerimize yatırım yapmayı başta, turizm, spor ve eğitim olmak üzere sürdüreceğiz. Seçim beyannamesin de gençlerimize verdiğimiz tüm sözleri inşallah adım adım yerine getireceğiz." ifadelerini kullandı.