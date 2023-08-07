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Talimat Kılıçdaroğlu'ndan uygulama Eren Erdem'den! CHP'den vekillere 'bildirili' baskı: Konuşma, yorumlama, paylaşma...

Kemal Kılıçdaroğlu sallantıda olan koltuğunu sağlama almak için baskıyı artırdı. CHP Sosyal Medya ve Medya Planlama biriminden partili vekil ve yöneticilere gönderilen haftalık bilgilendirme raporunda, milletvekillerine "dini konulara girmeyin" uyarısı yapıldı, sosyal medya paylaşımlarında bireysel görüşleri yerine parti görüşlerini kamuoyuna aktarmaları söylendi. Bildiride CHP'lilere parti için sorunlar kamuoyuna yansırsa "Bunlar daha kendi sorunlarını çözemezken ülkeyi nasıl yönetecekler" algısı uyanacağı hatırlatıldı. Öte yandan CHP Sosyal Medya ve Medya Planlama birimi tarafından getirilen konuşma yasağının arkasında Eren Erdem'in olduğu biliniyor.

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Giriş Tarihi 07 Ağustos 2023, 16:19 Güncelleme 07 Ağustos 2023, 16:47
Talimat Kılıçdaroğlu’ndan uygulama Eren Erdem’den! CHP’den vekillere ’bildirili’ baskı: Konuşma, yorumlama, paylaşma...

CHP 28 Mayıs'taki tarihi hezimet sonrası tansiyon derecesi yüksek gergin günler geçirirken, Kemal Kılıçdaroğlu sallantıda olan koltuğunu sağlama almak için kolları sıvadı.

Kılıçdaroğlu'ndan "değişim" tartışmalarına karşı 'tüzük' hamlesi geldi. "Demokratik ve katılımcı bir tüzük değişimi" iddiasıyla kurultayda delegelerin karşısına çıkmayı hedefleyen Kılıçdaroğlu, PM sayısını artırmaya da niyetli.

"Değişim kişiyle değil, ilkeyle olur" mesajı veren Bay Bay Kemal, koltuğu bırakmayacağını bir kez daha ilan etti.

Öte yandan Genel Merkez'in parti içine yönelik baskıları da tavan yaptı.


Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla 'Partililerden parti içi sorunları medya ve kamuoyunda konuşmamaları' istendi.

Konuya ilişkin duyurulan bildiride, "Parti'nin iç organlarında konuşulması gereken hususlar medya önünde konuşulmamalıdır. 'Parti içi sorunların çözüm noktası medya ve kamuoyu değil parti içi organlardır' ilkesi benimsenmelidir." denildi.

Aldığı kararla parti içinde kendisine muhalif isimleri medyaya karşı susturmayı hedefleyen Kılıçdaroğlu'nun onayladığı bildiride, CHP'li vekillerin televizyona çıkmadan önce Medya, Planlama ve Sosyal Medya Politikaları Genel Başkan Yardımcılığı'na bilgi vermeleri istendi.



Bu baskıcı uygulamanın ardından CHP'li vekillere bir konuşma yasağı daha geldi.

CHP Sosyal Medya ve Medya Planlama biriminden partili vekil ve yöneticilere gönderilen haftalık bilgilendirme raporu ortaya çıktı.

"KUTLAMA MESAJLARI DIŞINDA DİNİ KONULARA GİRMEYİN"
Parti yönetimi CHP'li vekillerden kutlama mesajlarının dışında dini konulara girmemeleri istendi.

Haftalık bilgilendirme raporunda ortaya çıkan bir diğer detayda ise vekillerden bireysel söylemler yerine parti söylemlerini benimsemeleri istendi.

"PARTİ POLİTİKASINA UYGUN KONUŞUN"
Konuyla ilgili, "Söylemleriniz tamamen doğru olabilir fakat onun yeri, zamanı ve kime söylendiğidir. Püf noktası, kimin, ne zaman ve nerede söylediğidir. Sosyal medya hesaplarından yapılacak paylaşımlarda bireysel görüşler yerine parti politikasına uygun söylemler tercih edilmeli." denildi.

"HER SORUYA CEVAP VERMEYİN"
Yine ayrıca, "Her açıklamaya, herkese ve her soruya cevap verilmemeli. Düşük seviyeli söylemlerle ilgili sorulara muhatap almayarak cevap verilmeli." ifadelerine yer verildi.

Bildiride CHP'lilere "Parti içi sorunların çözüm noktası medya ve kamuoyu değil parti içi organlardır" denildi, partinin mevcuttaki sorunlarının kamuoyu önünde konuşulmasının "Bunlar daha kendi sorunlarını çözemezken ülkeyi nasıl yönetecekler" algısı uyandıracağına dikkat çekildi. Vekillere üstü kapalı "Ulu orta konuşursanız CHP'ye zarar verirsiniz" uyarısı yapıldı.



SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARINA MÜDAHALE
Bir uyarı da sosyal medya özelinde geldi... CHP'li vekillere "bireysel görüşler yerine parti politikasına uygun söylemler tercih edin" uyarısı yapıldı "Zamanlamanın önemi paylaşımın hedef kitlesi ve paylaşım yapılan mecraya göre belirlenmeli" denildi.


Öte yandan CHP Sosyal Medya ve Medya Planlama birimi tarafından getirilen konuşma yasağının arkasında Eren Erdem'in olduğu biliniyor.

Bilindiği üzere Erdem, CHP'de 'Medya, Planlama ve Sosyal Medya Politikaları' alanından sorumlu Genel Başkan yardımcılığı görevini yürütüyor.



Erdem, TV ve gazetelerle kurumsal ilişkiyi de yönetiyor.

Eren Erdem, seçimlerden evvel 'Kılıçdaroğlu kazanamazsa istifa ederim' diyerek namus sözü vermiş, seçimden sonra koltuğu görünce laflarını yutarak CHP'nin sosyal medyasının başına geçmişti.

Öte yandan Erdem'in 11 Eylül 2022 tarihli 'kutu kola' açıklamasını da hatırlamakta fayda var...


Eren Erdem o dönem, "Para verip bir araştırma yaptırdım. Erdoğan'ın karşısına kutu kola aday olursa hangisine oy verirsiniz? Kutu Kola yüzde 48.7 çıktı" demişti.

KUTU KOLA KADAR BİLE OY ALAMAYAN KILIÇDAROĞLU...
Ancak Kılıçdaroğlu'nun kutu kola kadar bile oy alamamıştı. Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs 2023'teki seçimlerde %47.82 oranında oy almış, Başkan Recep Tayyip Erdoğan da %52.18 oy oranı ile ipi göğüslemişti.


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