Talimat Kılıçdaroğlu’ndan uygulama Eren Erdem’den! CHP’den vekillere ’bildirili’ baskı: Konuşma, yorumlama, paylaşma...

"PARTİ POLİTİKASINA UYGUN KONUŞUN"

Konuyla ilgili, "Söylemleriniz tamamen doğru olabilir fakat onun yeri, zamanı ve kime söylendiğidir. Püf noktası, kimin, ne zaman ve nerede söylediğidir. Sosyal medya hesaplarından yapılacak paylaşımlarda bireysel görüşler yerine parti politikasına uygun söylemler tercih edilmeli." denildi.

"HER SORUYA CEVAP VERMEYİN"

Yine ayrıca, "Her açıklamaya, herkese ve her soruya cevap verilmemeli. Düşük seviyeli söylemlerle ilgili sorulara muhatap almayarak cevap verilmeli." ifadelerine yer verildi.



Bildiride CHP'lilere "Parti içi sorunların çözüm noktası medya ve kamuoyu değil parti içi organlardır" denildi, partinin mevcuttaki sorunlarının kamuoyu önünde konuşulmasının "Bunlar daha kendi sorunlarını çözemezken ülkeyi nasıl yönetecekler" algısı uyandıracağına dikkat çekildi. Vekillere üstü kapalı "Ulu orta konuşursanız CHP'ye zarar verirsiniz" uyarısı yapıldı.







SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARINA MÜDAHALE

Bir uyarı da sosyal medya özelinde geldi... CHP'li vekillere "bireysel görüşler yerine parti politikasına uygun söylemler tercih edin" uyarısı yapıldı "Zamanlamanın önemi paylaşımın hedef kitlesi ve paylaşım yapılan mecraya göre belirlenmeli" denildi.



Öte yandan CHP Sosyal Medya ve Medya Planlama birimi tarafından getirilen konuşma yasağının arkasında Eren Erdem'in olduğu biliniyor.



Bilindiği üzere Erdem, CHP'de 'Medya, Planlama ve Sosyal Medya Politikaları' alanından sorumlu Genel Başkan yardımcılığı görevini yürütüyor.





Erdem, TV ve gazetelerle kurumsal ilişkiyi de yönetiyor.