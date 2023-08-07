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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2023, 21:20 Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2023, 22:09

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'dan 26 Ağustos çıkışı: Açıklamalar Türk siyasetinde önemli bir başlangıç olacak

28 Mayıs seçimlerinde alınan hezimetin ardından Kurultayda çıldıran Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'yi yerden yere vurmuştu. Hayatının en büyük pişmanlığı olduğunu söyleyen Akşener, 'kuyruk olduk' itirafında bulunmuştu. Akşener'in bu çıkışı seçimlere tek gireceğiz olarak değerlendirilirken, CHP ve İYİ Parti arasındaki restleşmeler tam gaz devam etmişti. Tüm bu yaşanan sürecin ardından İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Zorlu, Büyük Taarruz'un 101'inci yıl dönümü nedeniyle Genel Başkan Meral Akşener'in Afyonkarahisar'da yapacağı açıklamaların Türk siyasetinde önemli bir başlangıç olacağını söyleyerek, 26 Ağustos'u işaret etti.

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