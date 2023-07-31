Kemal Kılıçdaroğlu’nun ’koltuk’ kararı: Ekrem İmamoğlu’nu oturtmayacak! Plan belli; İstanbul’da boğacak...

Cumhuriyet Halk Partisi seçimlerde yaşadığı mağlubiyetin ardından 'değişim' kriziyle sallanıyor.
Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu arasındaki koltuk kavgası gizli 'zoom cuntası'' ile birlikte açık savaşa dönüştü.
Cumhuriyet Halk Partisi seçimlerde yaşadığı mağlubiyetin ardından 'değişim' kriziyle sallanıyor.
Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu arasındaki koltuk kavgası gizli 'zoom cuntası'' ile birlikte açık savaşa dönüştü.
Paralel cuntanın ifşa olan görüntüleri CHP'yi karıştırırken, sızmanın Ekrem İmamoğlu tarafından yaptırılmış olabileceğini takvim.com.tr gündeme getirdi.
İmamoğlu'nun A Takımı'nın ihaneti normalleştiren açıklamaları "Görüntüleri Ekrem İmamoğlu ve ekibi sızdırdı" söylemlerini de güçlendirdi.
İmamoğlu'nun söz konusu görüntülerde 'alternatif olağanüstü kurultay' planı yaptığı imza ve dilekçe toplayarak Kılıçdaroğlu'nu devirmek için kolları sıvadığı görüldü.
"TEKRARLANIRSA GEREĞİNİ YAPARIM"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ifşa olan zoom cuntasına ilişkin "Etik olarak rahatsız edici bazı uygulamalar vardı. Bu toplantıyı doğru bulmuyorum" sözleriyle tepkisini dile getirdi, "Tekrarlarınırsa gereğini yaparım" diyerek de rest çekti.
İMAMOĞLU İBB'DEN KAÇMAK İSTİYOR KILIÇDAROĞLU İBB'Yİ İŞARET EDİYOR
Öte yandan her fırsatta 'değişim' çağrısı yapan, takip eden süreçte internet sitesi kurup zoom cuntasıyla Kılıçdaroğlu'nu devirmeye yönelik adımlar atan Ekrem İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu Belediye Başkanları toplantısında da yüz yüze restleşti. Ardından "Toplum, CHP'de lider ve yönetiminin değişmesini, bu değişimin hem kuşak hem vizyon ekseninde olmasını istiyor" çıkışında bulunan İmamoğlu daha sonra bir makale yazarak Kılıçdaroğlu'na karşı savaşı daha da kızıştırdı.
Ekrem İmamoğlu'nun bu çıkışları Kemal Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'nu boğma planına karşı bir kaçış yolu olarak yorumlanıyor.
Kulislerde konuşulanlara göre İstanbul'un kaybedileceğini bilen Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu tekrar İBB'ye aday gösterecek ve siyasetten silecek... İmamoğlu ise aday olmamak için elinden geleni yapacak.
KILIÇDAROĞLU KOLTUĞU İMAMOĞLU'NA BIRAKMAK İSTEMİYOR YİNE İSTANBUL İŞARET EDİLDİ
Kılıçdaroğlu'na yakın isimler Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğu Ekrem İmamoğlu'na bırakmak istemediğini ve İmamoğlu İstanbul'a aday olmak isterse aday göstereceğini söyledi.
Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yapacağı açıklamaya göre de bir tavır alacağı iddia edildi.
İmamoğlu'nun, "Toplum, CHP'de lider ve yönetiminin değişmesini bekliyor" paylaşımının ardından Kılıçdaroğlu'nun, kurmaylarına, "Ne yapacağını bekleyelim, görelim. Açıklamasını bekleyelim" dediği öğrenildi.
Milliyet'in Kılıçdaroğlu'na aktardığına göre Kılıçdaroğlu'na yakın bir kaynak şunları söyledi:
"Ekrem Bey'in açıklaması bekleniyor. Ekrem Bey nasıl bir açıklama yapacak. Sanki Genel Başkan kafasında bir yol haritası oluşturmuş gibi. Nasıl bir açıklama yapacak, aday olacak mı, olmayacak mı, o bekleniyor. Kemal Bey, (Genel Başkanlığı) İmamoğlu'na bırakmama noktasında net. Kemal Bey kurultayda aday olacak. İmamoğlu'nun açıklamasına göre o da pozisyon alacak. İmamoğlu aday olmazsa 'Ben belediye başkanlığına devam ediyorum' derse Kemal Bey onu İstanbul'a aday gösterecek"