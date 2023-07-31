Kemal Kılıçdaroğlu’nun ’koltuk’ kararı: Ekrem İmamoğlu’nu oturtmayacak! Plan belli; İstanbul’da boğacak...

"TEKRARLANIRSA GEREĞİNİ YAPARIM" CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ifşa olan zoom cuntası na ilişkin "Etik olarak rahatsız edici bazı uygulamalar vardı. Bu toplantıyı doğru bulmuyorum" sözleriyle tepkisini dile getirdi, "Tekrarlarınırsa gereğini yaparım" diyerek de rest çekti.

İMAMOĞLU İBB'DEN KAÇMAK İSTİYOR KILIÇDAROĞLU İBB'Yİ İŞARET EDİYOR

Öte yandan her fırsatta 'değişim' çağrısı yapan, takip eden süreçte internet sitesi kurup zoom cuntasıyla Kılıçdaroğlu'nu devirmeye yönelik adımlar atan Ekrem İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu Belediye Başkanları toplantısında da yüz yüze restleşti. Ardından "Toplum, CHP'de lider ve yönetiminin değişmesini, bu değişimin hem kuşak hem vizyon ekseninde olmasını istiyor" çıkışında bulunan İmamoğlu daha sonra bir makale yazarak Kılıçdaroğlu'na karşı savaşı daha da kızıştırdı.



Ekrem İmamoğlu'nun bu çıkışları Kemal Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'nu boğma planına karşı bir kaçış yolu olarak yorumlanıyor.

Kulislerde konuşulanlara göre İstanbul'un kaybedileceğini bilen Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu tekrar İBB'ye aday gösterecek ve siyasetten silecek... İmamoğlu ise aday olmamak için elinden geleni yapacak.