CHP’li İBB’de bir skandal daha! Ekrem İmamoğlu’nun verdiği yardım kartlarını dağıtmayı unutan Canan Kaftancıoğlu 2,5 milyon TL’yi çöpe attı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bütçesiyle aldığı bu kartlardan 5 bin adetini CHP'nin eski İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verdi. İddiaya göre, seçim çalışmalarında CHP yandaşlarına dağıtılması planlanan gıda yardım kartlarını Canan Kaftancıoğlu da kaybolmaması için evine götürdü.