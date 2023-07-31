CHP'li Gürsel Tekin'den İYİ Parti'ye 'Büyükşehirler' resti! İmamoğlu'na 'İstanbul' dayatması: "Devam etmek zorunda"

28 Mayıs
'taki tarihi hezimet ve yaklaşan yerel seçimler öncesi CHP
ve İYİ Parti
arasında gerilim tavan yaptı.
Meral Akşener
'in kurmayları defaatle seçimin CHP ve Kılıçdaroğlu yüzünden kaybedildiğini dillendirirken; "CHP'siz yerel seçim"
söylemleri tavan yaptı.
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İYİ PARTİLİ HATİPOĞLU: "CHP İLE İTTİFAK İSTEMİYORUM, ALEYHİMİZE ÇALIŞIYORLAR"
Geride bıraktığımız gün İYİ Parti Eskişehir
Milletvekili Nebi Hatipoğlu
, "Partinin kararı değil ama milletvekillerinin şahsi düşünceleri, benim de şahsi düşüncem böyle... Kesinlikle CHP ile bir birliktelik istemiyorum"
dedi.
CHP'nin İYİ Parti aleyhinde çalıştığını söyleyen Hatipoğlu, CHP'nin yerel seçimlerde kazanması şansını 'sıfır' olarak tanımladı.
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"LAMI CİMİ YOK KAYBETTİK" DİYEN AKŞENER'DEN KILIÇDAROĞLU'NA 'EMEKLİ OL' GÖNDERMESİ
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de "Sonuç itibarıyla kaybettik. Lamı cimi yok, kaybettik. Bu kaybetmeyi 'Vay efendim seçmen niye bize oy vermedi.' diyerek, böyle bir saygısız dille seçmeni, aziz milletimi sorgulayarak sonuç alamayız." sözleriyle Kılıçdaroğlu'na yüklendi.
"Eğer milletin tercihinden bir siyasetçi şikayet edip onu sorguluyorsa derhal emekli olup evine gitmelidir." diyen Akşener hezimet için köylüleri suçlayan Kılıçdaroğlu'na göndermede bulundu.
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İYİ Parti kanadından gelen peşi sıra çıkışlar sonrası CHP'den 'yerel seçim' resti geldi. CHP'li Gürsel Tekin, İstanbul ve Ankara'da ittifaksız kazanabileceklerini söyledi.
Tekin'den çarpıcı bir çıkış daha geldi...
İYİ PARTİ'YE REST: CHP KUTUP YILDIZIDIR
"CHP ile ittifak istemiyorum, aleyhimize çalışıyorlar" diyen İYİ Partili Nebi Hatipoğlu'na yanıt veren CHP'li Gürsel Tekin, "İttifaklar gönüllüğe dayalıdır. CHP olarak ittifaka kapalı değiliz ama tek başımıza seçime girecekmişiz gibi çalışmaya devam edeceğiz. İttifaklar olur mu olmaz mı bilmiyorum ama CHP'nin ittifak edeceği yoksullardır, işçilerdir, emeklilerdir, köylülerdir onu hiç kimse merak etmesin. CHP bütün siyasi partilerin kutupyıldızıdır" şeklinde konuştu.