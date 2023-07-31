CHP'li Gürsel Tekin'den İYİ Parti'ye 'Büyükşehirler' resti! İmamoğlu'na 'İstanbul' dayatması: "Devam etmek zorunda"









İYİ Parti'nin CHP'den talep ettiği büyükşehirlerle ilgili soruyu cevaplayan Tekin, "Büyük illerle ilgili şu anda fiilen belediyelerimizin olduğu yerde böyle bir şey mümkün değil, olmaz. Ama onun dışındaki illerle ilgili tabii ki siyasi partiler önümüzdeki süreçte bir ittifak kurarlar mı, olur mu neresi olur bilemem o tamamen parti yöneticilerinin vereceği bir karardır. Ancak şu andaki mevcut belediyelerimizde herhangi bir değişiklik olacağını zannetmiyorum" sözleriyle İYİ Parti'ye kapıyı kapadı.