İstanbul’da sahte ilaç operasyonu: 4 gözaltı!

Adreslerde yapılan aramalarda piyasa değeri 5 milyon lira olan 32 bin 18 flakon, ampul ve tablet içerisinde bulunan ilaçlar ve kremler, 21 şişe alkol, 600 paket sigara ele geçirildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN