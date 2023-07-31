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İstanbul'da sahte ilaç operasyonu: 4 gözaltı!

İstanbul'da yasa dışı yollarla ülkeye soktukları ilaç, sigara, krem, alkol gibi ürünleri piyasaya süren şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. 7 ayrı adrese eş zamanlı yapılan operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

DHA DHA takvim.com.tr
Giriş Tarihi 31 Temmuz 2023, 11:41 Güncelleme 31 Temmuz 2023, 11:48
İstanbul’da sahte ilaç operasyonu: 4 gözaltı!

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından yasa dışı yollarla ülkeye ilaç, sigara, krem, alkol gibi ürünleri sokan bazı kişilerin, bu ürünleri iç piyasaya sürerek haksız kazanç elde ettiklerini belirledi.

Yapılan çalışmalar sonucunda Fatih'te aralarında marketlerin de bulunduğu 7 ayrı adres tespit edildi.

Ekipler, söz konusu adreslere 26 Temmuz Çarşamba günü eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda piyasa değeri 5 milyon lira olan 32 bin 18 flakon, ampul ve tablet içerisinde bulunan ilaçlar ve kremler, 21 şişe alkol, 600 paket sigara ele geçirildi.

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