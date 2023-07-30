Son dakika: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki: Deprem konutları 9 şiddetindeki depreme dayanıklı yapılıyor

Sağlam ve güvenli evlerine kavuşmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade eden depremzedeler, başta Başkan Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

9 ŞİDDETİNDE DEPREME DAYANIKLI

Ziyaret ettiği köy evini gezen Bakan Özhaseki, konutların 8-9 şiddetinde depreme dayanıklı inşa edildiğini ve oldukça ferah olduğunu söyledi.

Depremzedelerin bir an önce ev ve işyerlerine kavuşmaları için çalışmalara da aralıksız devam edildiğini belirten Özhaseki, "Zor günleri hep birlikte geride bırakıyor, yaraları el birliğiyle sarıyoruz." dedi. Özhaseki, yeni evlerine kavuşan ailelere hediyeler vererek hayırlı olsun temennisinde bulundu.

MALATYA'DA TOPLAM 25 BİN 302 KÖY EVİ İNŞA EDİLECEK

Deprem bölgesinin ihyası için gece gündüz demeden çalışmalarını sürdüren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Malatya'da toplamda 25 bin 302 köy evi inşa edecek.