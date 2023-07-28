İYİ Parti ve HDP’ye ’seçimlere tek gireceğiz’ resti! CHP’li Gürsel Tekin: Onlar olmadan da kazanırız yerel seçimlere tek gireceğiz





ARAMIZDA ÖZEL PROTOKOL VAR

Kamuoyuna açıklananın aksine gizli bir mutabakat olduğunu itiraf eden Özdağ, "MİT Başkanlığı sözlü anlaşmaydı. Bakanlıklar yazılı mutabakata vardı." ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, ise yaşananlara ilişkin "Aramızda özel bir protokol var. Bunun paylaşılmasının etikliğine dair de yorum yapmak istemiyorum." dedi.





AKŞENER: HAYATIMIN EN BÜYÜK PİŞMANLIĞI

Milletvekili seçimlerinde de yüzde 10'un altında kalan İYİ Parti'de de üst üste istifalar gelirken, Akşener Kılıçdaroğlu ile yaptığı ittifaka ve CHP'den aldıkları milletvekillerine yönelik "CHP'den seçime girmek için istediğim 15 vekil hayatımın en büyük pişmanlığıdır" şeklinde konuşmuştu.