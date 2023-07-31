CHP'den ambargo yiyen Ekremci Halk TV'de İmamoğlu'na 'senaryolu' güzelleme! "İkinci Ecevit" dediler...

CHP VE HALK TV ARASINDA İPLER ATILDI

Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu geride bıraktığımız günlerde Ekremci Halk TV ile CHP arasındaki tüm ilişkiler sona erdirmiş, "Bizim parti içinde konuştuğumuz şeylerin bir kısmı tabi ki aramızda kalmalıdır. Ama köşe yazarları üzerinden parti içi meseleler tartıştırılıyor. Ben kimin nereden ne kadar maaş aldığını iyi biliyorum" sözleriyle 'satılık gazeteciler' bombasını patlatmıştı.



"HALK TV'YE DESTEK MESTEK YOK"

CHP'nin Halk TV'ye uyguladığı ambargonun arkasında duran Kılıçdaroğlu, "Hem CHP'den destek alıyor hem partiyi karıştırıyorlar. Sabah akşam CHP'yi konuşuyorlar. Tanju Özcan burada eylem yapıyor, canlı veriyorlar. Madem öyle, destek olmayacağız" demişti.







