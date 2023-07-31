CHP'den ambargo yiyen Ekremci Halk TV'de İmamoğlu'na 'senaryolu' güzelleme! "İkinci Ecevit" dediler...

Cumhuriyet Halk Partisi, 28 Mayıs'taki tarihi hezimet sonrası tansiyon derecesi yüksek oldukça gergin günler geçiriyor.
Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu arasındaki koltuk savaşı gizli 'zoom' cuntası ile aleni savaşa dönüştü, CHP'li İBB Başkanı 'alternatif olağanüstü kurultay' planı yapıp imza ve dilekçe toplayarak Kılıçdaroğlu'nu devirmek için kolları sıvadı.
"TEKRARLANIRSA GEREĞİNİ YAPARIM"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ifşa olan zoom cuntasına ilişkin "Etik olarak rahatsız edici bazı uygulamalar vardı. Bu toplantıyı doğru bulmuyorum" sözleriyle tepkisini dile getirdi, "Tekrarlarınırsa gereğini yaparım" diyerek de rest çekti.