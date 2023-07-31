Yunanistan’a geçmeye çalışan 9’u FETÖ mensubu yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 9'u FETÖ mensubu, 13 kişinin yakalandığını duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 13 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 9'unun FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.
3 TERÖRİST TUTUKLANDI!
Öte yandan Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ/PDY şüphelisi 3 kişi, tutuklandı.
Güvenlik güçlerince Meriç ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonda gözaltına alınan FETÖ/PDY şüphelileri B.B., A.K. ve S.D.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.