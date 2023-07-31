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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov'dan ortak açıklama! Flaş Zengezur ve Laçin mesajı...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile ortak basın toplantısı düzenledi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Zengezur bağlantısının bölgesel istikrar için büyük bir öneme sahip olduğunu söyledi. Fidan, "Laçin yolu Azerbaycan toprağıdır. Azerbaycan hangi tedbiri gerekli görüyorsa onu alır ve almak da en büyük egemenlik haklarından biridir." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 31 Temmuz 2023, 12:56 Güncelleme 31 Temmuz 2023, 13:12
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov’dan ortak açıklama! Flaş Zengezur ve Laçin mesajı...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile ortak basın toplantısı düzenledi.

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Bakan Fidan, "Güçlü Türkiye güçlü Azerbaycan'dır, güçlü Azerbaycan güçlü Türkiye'dir." ifadelerini kullandı.

Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Bölgesel istikrara giden yol kapsamlı bir barış anlaşmasından geçiyor. Bunun için Zengezur bağlantısının açılması büyük öneme sahip.

Laçin yolu biliyorsunuz Azerbaycan toprağıdır. Dolayısıyla Azerbaycan hangi tedbiri gerekli görüyorsa onu alır. Almak da en büyük egemenlik haklarından biri.

Tıbbi geçişler de mümkün. Kapsamlı malzeme nakline uygun diğer güzergahlar da tahsis edilmiş durumda. Bütün bu değerlendirmelere baktığımızda Azerbaycan'ın bu konuda eleştirilmesinin haklı bir zemini olmadığını düşünüyoruz."

Detaylar gelecek...


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