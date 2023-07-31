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Can Ataklı'dan rezil sözler... 'Akbelen' üzerinden milli iradeyi hedef aldı: Muhalefet olanlar daha medeni tatil falan yapıyorlar

Muğla'da yerli linyitten elektrik üreten Yeniköy Kemerköy termik santrallerinin maden sahasının genişletilmek istenmesi CHP ve HDP yandaşları tarafından provokasyon malzemesi yapıldı. "Akbelen ormanları katlediliyor " palavrasıyla ortalık karıştırılmaya çalışılırken CHP yandaşı Can Ataklı'dan akıllara zarar bir açıklama geldi. Can Ataklı, AK Parti'ye oy veren seçmenin çevre duyarlılığı olmadığını savunarak, "Çevre duyarlılığı olan muhalefet olanlar. Daha medeni insanlar, tatil falan da yapıyorlar." şeklinde skandal ifadeler kullandı.

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Giriş Tarihi 31 Temmuz 2023, 12:14 Güncelleme 31 Temmuz 2023, 12:33
Can Ataklı’dan rezil sözler... ’Akbelen’ üzerinden milli iradeyi hedef aldı: Muhalefet olanlar daha medeni tatil falan yapıyorlar

Cumhuriyet Halk Partisi ve yandaşları bu kez 'Akbelen' üzerinden devreye girerek provokasyon peşinde koştu.

CHP AKBELEN'DE TEPKİ ÇEKTİ
Muğla Milas'ta yerli linyitten elektrik üreten Yeniköy Kemerköy termik santrallerinin maden sahasının genişletilme kararı sonrası sözde çevreci argümanlarla eyleme başlayan CHP yandaşlarına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da eşlik etti.

MUHALİFLER KAŞIMAYA DEVAM EDİYOR
Kılıçdaroğlu ve beraberindeki vekiller bölgede tepkiyle karşılansa da muhalefet provokasyonu kaşımaya devam etti.

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CAN ATAKLI'DAN REZİL SÖZLER
Akbelen'de provokasyon için toplanan kalabalığı destekleyen bir açıklama yapan Can Ataklı skandal ifadeler kullandı.

AK PARTİ SEÇMENİNİ HEDEF ALDI: ÇEVRE DUYARLILIKLARI OLDUĞUNA İNANMIYORUM
Bölgede toplananların çevre duyarlılığı yüksek olan insanlar olduğunu savunan Can Ataklı AK Parti seçmeninin ise çevre duyarlılığı olmadığını iddia ederek şu skandal sözleri söyledi:

"Çevreci insanlar hemen bölgeye akın ediyor. Zaten yaz tatili olduğu için çevre duyarlılığı olan insanlar da tatilde. Ben AK Partililerin falan çevre duyarlılığı olduğunu zannetmiyorum.

MUHALİFLER DAHA MEDENİ TATİL YAPIYORLAR
Çevre duyarlılığı olanlar bugün muhalefet olanlar. Daha medeni insanlar tatil falan da yapıyorlar. "

CHP'LİLER TEPKİ ÇEKTİ
Öte yandan bölgeye giden CHP heyeti peş peşe skandallara imza attı. Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki CHP heyeti Akbelen'de işçiler tarafından protesto edildi.

"Zeytin bizim, kömür bizim, santral bizim" pankartı açan işçiler Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. "İş ekmek yoksa barış da yok" diyen İşçiler "Emeğe uzanan eller kırılsın" sloganlarıyla Kılıçdaroğlu'na yüklendi.

PROTESTOCULAR DA TEPKİLİ
Kemal Kılıçdaroğlu'na protescocular da tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu'nun aracının önünü keserek "Arabaya değil, barikata" sloganları atıldı.

MAHMUT TANAL'DAN REZİLLİK ÜSTÜNE REZİLLİK
CHP milletvekili Mahmut Tanal kendisine tepki gösteren bir kadına, "Sizin yüzünüzden iktidarı kaybettik sen AKP'nin provokatörüsün." dedi.

Tanal daha sonra ise bir jandarmayı 'eşkıya' diyerek kovaladı.

Mustafa Sarıgül ise Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren bir eylemciyi kolundan tutarak sürüklemeye çalıştı.

Ali Mahir Başarır ise kendisini protesto eden bir vatandaşara parmak sallayarak "Bağırma bana! Bana bağırma" dedi.


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