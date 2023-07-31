Can Ataklı’dan rezil sözler... ’Akbelen’ üzerinden milli iradeyi hedef aldı: Muhalefet olanlar daha medeni tatil falan yapıyorlar

CHP AKBELEN'DE TEPKİ ÇEKTİ Muğla Milas 'ta yerli linyitten elektrik üreten Yeniköy Kemerköy termik santrallerinin maden sahasının genişletilme kararı sonrası sözde çevreci argümanlarla eyleme başlayan CHP yandaşlarına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da eşlik etti.

Cumhuriyet Halk Partisi ve yandaşları bu kez ' Akbelen ' üzerinden devreye girerek provokasyon peşinde koştu.

Akbelen'de neler oluyor? Gerçekler için görsele tıklayınız

MUHALİFLER KAŞIMAYA DEVAM EDİYOR Kılıçdaroğlu ve beraberindeki vekiller bölgede tepkiyle karşılansa da muhalefet provokasyonu kaşımaya devam etti.

CAN ATAKLI'DAN REZİL SÖZLER

Akbelen'de provokasyon için toplanan kalabalığı destekleyen bir açıklama yapan Can Ataklı skandal ifadeler kullandı.

AK PARTİ SEÇMENİNİ HEDEF ALDI: ÇEVRE DUYARLILIKLARI OLDUĞUNA İNANMIYORUM

Bölgede toplananların çevre duyarlılığı yüksek olan insanlar olduğunu savunan Can Ataklı AK Parti seçmeninin ise çevre duyarlılığı olmadığını iddia ederek şu skandal sözleri söyledi:

"Çevreci insanlar hemen bölgeye akın ediyor. Zaten yaz tatili olduğu için çevre duyarlılığı olan insanlar da tatilde. Ben AK Partililerin falan çevre duyarlılığı olduğunu zannetmiyorum.

MUHALİFLER DAHA MEDENİ TATİL YAPIYORLAR

Çevre duyarlılığı olanlar bugün muhalefet olanlar. Daha medeni insanlar tatil falan da yapıyorlar. "