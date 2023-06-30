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    • 30.06.2023 14:06
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    Can Ataklı'dan skandal sözler! Fransa üzerinden tehdit savurdu

    Fransa'da 17 yaşındaki gencin polis trafından öldürülmesinin ardından sokaklar karıştı. Fransa'daki olayları örnek gösteren CHP yandaşı Can Ataklı skandal sözlerle Türkiye'yi tehdit etti. Türkiye'nin de karışabileceğini savunan Can Ataklı, "Türkiye’de de Fransa’dan daha beter daha kanlı olaylar olma ihtimali vardır. Herkes buna göre hazırlıklı olmalı. " dedi.

    takvim.com.tr
    Can Ataklı’dan skandal sözler!

    CHP yandaşı Can Ataklı, Fransa'daki sokak olayları üzerinden skandal sözler kullandı.

    FRANSA KARIŞTI
    Fransa'nın Nanterre kentinde 27 Haziran'da Nael M. isimli 17 yaşındaki sürücünün, polis kurşunuyla öldürülmesine tepki gösteren gençler, ülke genelinde aralarında karakol ve okulların da bulunduğu yüzlerce kamu binası ve aracı ateşe verdi, olaylarda 800'den fazla kişi de gözaltına alındı.

    CAN ATAKLI'DAN SKANDAL SÖZLER
    Fransa yangın yerine dönerken CHP yandaşı Can Ataklı büyük bir skandal imza attı.

    Her fırsatta Türkiye'yi ve milli projeleri hedef alan Can Ataklı, Türkiye'nin de karışabileceğini savunarak adeta tehdit savurdu.

    CAN ATAKLI TÜRKİYE'Yİ TEHDİT ETTİ
    Önce Twitter üzerinden bir paylaşım yapan Can Ataklı, "Fransa karıştı. Binlerce göçmen başta Paris olmak üzere pek çok kentte sokak çatışmaları yapıyor Türkiye yakın bir gelecekte benzer olayları yaşayabilir." dedi.

    SKANDALI SÜRDÜRDÜ: DAHA KANLI OLABİLİR
    Daha sonra YouTube üzerinden yaptığı yayında sığınmacılar üzerinden provokasyonu körükleyerek alttan alta tehdirler savuran Can Ataklı,Türkiye'deki olayların Fransa'dakinden daha kanlı olacağını iddia etti.

        Can Ataklı şu skandal sözleri söyledi;

        "Uzun olmayan bir süre sonra Türkiye'de de Fransa'dan daha beter daha kanlı olaylar olma ihtimali vardır. Herkes buna göre hazırlıklı olmalı. Siyasi partiler falan üst düzeyden "atacağız göndereceğiz" yerine bu işe kafa yormak bu insanların hem onurlarını hem sağlıklarını düzenlerini bozmadan gerisin geriye göndermenin yollarını aramalı."
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