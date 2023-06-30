Can Ataklı'dan skandal sözler! Fransa üzerinden tehdit savurdu

Can Ataklı şu skandal sözleri söyledi;

"Uzun olmayan bir süre sonra Türkiye'de de Fransa'dan daha beter daha kanlı olaylar olma ihtimali vardır. Herkes buna göre hazırlıklı olmalı. Siyasi partiler falan üst düzeyden "atacağız göndereceğiz" yerine bu işe kafa yormak bu insanların hem onurlarını hem sağlıklarını düzenlerini bozmadan gerisin geriye göndermenin yollarını aramalı."