Can Ataklı'dan skandal sözler! Fransa üzerinden tehdit savurdu

CHP yandaşı Can Ataklı, Fransa'daki sokak olayları üzerinden skandal sözler kullandı.
FRANSA KARIŞTI
Fransa'nın Nanterre kentinde 27 Haziran'da Nael M. isimli 17 yaşındaki sürücünün, polis kurşunuyla öldürülmesine tepki gösteren gençler, ülke genelinde aralarında karakol ve okulların da bulunduğu yüzlerce kamu binası ve aracı ateşe verdi, olaylarda 800'den fazla kişi de gözaltına alındı.
CAN ATAKLI'DAN SKANDAL SÖZLER
Fransa yangın yerine dönerken CHP yandaşı Can Ataklı büyük bir skandal imza attı.
Her fırsatta Türkiye'yi ve milli projeleri hedef alan Can Ataklı, Türkiye'nin de karışabileceğini savunarak adeta tehdit savurdu.
CAN ATAKLI TÜRKİYE'Yİ TEHDİT ETTİ
Önce Twitter üzerinden bir paylaşım yapan Can Ataklı, "Fransa karıştı. Binlerce göçmen başta Paris olmak üzere pek çok kentte sokak çatışmaları yapıyor Türkiye yakın bir gelecekte benzer olayları yaşayabilir." dedi.
SKANDALI SÜRDÜRDÜ: DAHA KANLI OLABİLİR
Daha sonra YouTube üzerinden yaptığı yayında sığınmacılar üzerinden provokasyonu körükleyerek alttan alta tehdirler savuran Can Ataklı,Türkiye'deki olayların Fransa'dakinden daha kanlı olacağını iddia etti.