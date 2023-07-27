Lağım açıldı pislikler saçıldı! İmamoğlu Reklam İstanbul üzerinden Ekremci medyayı mı fonluyor? Akçeli işler, ballı ihaleler ve Kılıçdaroğlu’nun Odatv iddiası





"ODA TV İMAMOĞLU YÖNETİMİNDEN AYLIK 750 BİN TL ALDI" İDDİASI

Kılıçdaroğlu'nun "Odatv'nin geliri nereden onu sorun?" sözleriyle başlayan tartışmada çarpıcı bir iddia da tüm dikkatleri üzerine topladı. Bir dönem Yurt Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği'ni yapan gazeteci Ali Avcu, Oda Tv'nin İBB'den aylık 750 bin TL aldığını iddia etti.



Avcu, İBB iştiraki Reklam İstanbul A.Ş'yi işaret ederek şu ifadeleri kullandı;



"Soner Yalçın diyor ki 'Odatv'nin 15 yıl boyunca CHP ile maddi tek bir ilişkisi olmadı. Para peşinde olsaydık biz de sizin propaganda aparatınız olurduk. Peki, Yalçın İBB ile doğrudan ilişkili şirket olan Reklam İstanbul'dan aldığın aylık 750 bin TL ne? Reklam İstanbul neden ODA TV'ye KDV dahil aylık 750 bin TL veriyor… "CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu size iftira atmıyor. Doğruları söylüyor. Bende size hodri meydan diyorum. Reklam İstanbul'dan aylık KDV dahil 750 bin TL almadığınızı söyleyebilir misiniz?"