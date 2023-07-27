Lağım açıldı pislikler saçıldı! İmamoğlu Reklam İstanbul üzerinden Ekremci medyayı mı fonluyor? Akçeli işler, ballı ihaleler ve Kılıçdaroğlu’nun Odatv iddiası

'Ekremci'lerin dosyasını açan Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na yakın yayın organlarına tek tek sağlı sollu girişti. Halk TV'ye kesik atan Kılıçdaroğlu, Soner Yalçın'ın Odatv'si için de "Odatv'nin geliri nereden onu sorun?" dedi.
"ODA TV İMAMOĞLU YÖNETİMİNDEN AYLIK 750 BİN TL ALDI" İDDİASI
Kılıçdaroğlu'nun "Odatv'nin geliri nereden onu sorun?" sözleriyle başlayan tartışmada çarpıcı bir iddia da tüm dikkatleri üzerine topladı. Bir dönem Yurt Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği'ni yapan gazeteci Ali Avcu, Oda Tv'nin İBB'den aylık 750 bin TL aldığını iddia etti.
Avcu, İBB iştiraki Reklam İstanbul A.Ş'yi işaret ederek şu ifadeleri kullandı;
"Soner Yalçın diyor ki 'Odatv'nin 15 yıl boyunca CHP ile maddi tek bir ilişkisi olmadı. Para peşinde olsaydık biz de sizin propaganda aparatınız olurduk. Peki, Yalçın İBB ile doğrudan ilişkili şirket olan Reklam İstanbul'dan aldığın aylık 750 bin TL ne? Reklam İstanbul neden ODA TV'ye KDV dahil aylık 750 bin TL veriyor… "CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu size iftira atmıyor. Doğruları söylüyor. Bende size hodri meydan diyorum. Reklam İstanbul'dan aylık KDV dahil 750 bin TL almadığınızı söyleyebilir misiniz?"
TAKVİM.COM.TR REKLAM İSTANBUL A.Ş'Yİ MERCEK ALTINA ALDI
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Takvim.com.tr, Ekremci medyanın fon kaynağı olduğu iddia edilen Reklam İstanbul'u mercek altına aldı.
Söz konusu iştirakin akçeli işleri ve tek kalemde CHP'li İBB'den aldığı yüklü ihaleler tüm dikkatleri üzerine topladı.
6 İHALE 17,5 MİLYON LİRA MEBLAĞ... İHALE BAŞI ORTALAMA 2,9 MİLYON TL'LİK ÖDEME
İddiaların odağındaki Reklam İstanbul A.Ş'nin 6 ihalede toplamda 17.508.980 TL'lik ödeme yaptığı öğrenildi. Bu ihalelerin ortalama sözleşme bedeli 2.918.163 TL olarak kayıtlara geçti.
Ekremci medyanın fon kaynağı olarak iddia edilen Reklam İstanbul A.Ş'nin 17.508.980 TL'lik ödeme yaptığı ihaleleri kalem kalem inceleyelim;
GAZETE, DERGİ, TV, RADYO, İNTERNET... TEK KALEMDE 9.984.250 TL!
Takvim yaprakları 11 Haziran 2021'i gösteriyor... Organizasyon kapsamında gazete, dergi, televizyon, radyo, internet reklamları hazırlanması ve yayınlanması konu başlığında CHP'li İBB tarafından Reklam İstanbul'a tek kalemde 9.984.250 TL'lik ödeme yapılmış.
20 Nisan 2021'de ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Reklam ve Tanıtım işi başlığı altında tek kalemde 3.744.750 TL'lik bir ödeme mevcut. Değeri 1.500.000 TL olan iki, 594.900 TL ve 179.080 TL'lik başa ihaleler de mevcut.
Ekrem İmamoğlu'nun ballı kaymakla ihalelerle ihya ettiği Reklam İstanbul'un sahiplerine de bir bakalım;
İMAMOĞLU'NUN İHYA ETTİĞİ REKLAM İSTANBUL'UN SAHİPLERİ
CHP Sarıyer eski Gençlik Kolları Başkanı olan ve bir dönem Sarıyer ilçe başkan adaylığı bulunan Uğurhan Atma ve Mustafa Nihat Sütlaş, CHP'li İBB tarafından ihya edilen Reklam İstanbul'un sahipleri.
Şirketin merkezinin yine Sarıyer'de olması ise bir başka dikkat çeken detay.
Uğurhan Atma'yı mercek altına aldığımızda CHP'nin İstanbul ayağındaki birtakım isimlerle teması olduğu, Ekrem İmamoğlu'nun değişim A Takımı'nda yer alan Onursal Adıgüzel'le takipleştiğini gözlemledik.
İSTANBULLUNUN PARASI HİZMET YERİNE PR'A GİDİYOR
Böylelikle İstanbullunun parasının hizmet yerine PR'a gittiği, İmamoğlu yönetiminin vasat belediyeciliğini medyatik yollarla perdeleme girişimi tüm dikkatlerden kaçmadı.
CHP'Lİ BÜLENT KERİMOĞLU'NDAN İTİRAF NİTELİĞİNDE SÖZLER: İMAMOĞLU PR'DA BAŞARILI
Tam da bu noktada CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun itiraf niteliğindeki sözlerine ışık tutmakta fayda var...
Geride bıraktığımız gün Ekrem İmamoğlu ile gerilim yaşayan CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, İmamoğlu'nun belediyecilikte vasat olduğunu ima ederek "Ekrem Bey reklam, tanıtım, lansman, PR'da oldukça başarılı" demişti.
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