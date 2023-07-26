’Ekremci’lerin dosyası açıldı ortalık karıştı! Fondaş Odatv Kılıçdaroğlu’na manşetten savaş açtı: Soner Yalçın’dan hem tehdit hem hakaret





Topa Soner Yalçın da girdi...



"AKLINI KAYBETMİŞ, DEDİKODUCU YAŞLI TEYZE, KOLTUK SEVDALISI"

Kılıçdaroğlu'na 'aklını kaybetmiş', 'dedikoducu yaşlı teyze', 'koltuk sevdalısı' yakıştırmalarında bulunan Yalçın, şu ifadeleri kullandı;



"Üzgünüm Kemal Bey aklını kaybetmiş gibi. CHP'yi yıkıma sürüklüyor. 37 yıldır gazetecilik yapan bana bu çamuru attığı için onu hiç affetmeyeceğim, demek koltuk sevdası insanı bu derece kişilik erozyonuna uğratıyor. Koca CHP Genel Başkanı dedikoducu yaşlı teyzelere benzedi, her gün bir tuhaf söz söylüyor. Odatv hesapları her yıl denetime uğruyor ve bunu bilmesine rağmen yalan konuşuyor. Türkiye ve CHP için üzgünüm.



KILIÇDAROĞLU'NA ÜSTÜ KAPALI TEHDİT: "GEÇEN GÜN NE YAPTIĞINI KENDİSİ AÇIKLASIN..."

Öte yandan Soner Yalçın, Kılıçdaroğlu'nun "Eskiden Odatv'yi izlerdim bakardım yaklaşık 6 aydır siteyi bile açmıyorum" sözleri üzerine Kılıçdaroğlu'nu üstü kapalı tehdit etti.



Yalçın, "6 aydır Odatv okumuyormuş, daha geçen gün arayı düzeltmek için ne yaptığını kime ne telefon açtığını kendisi açıklasın, ayıptır" dedi.