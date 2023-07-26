’Ekremci’lerin dosyası açıldı ortalık karıştı! Fondaş Odatv Kılıçdaroğlu’na manşetten savaş açtı: Soner Yalçın’dan hem tehdit hem hakaret

Gelişme üzerine tam anlamıyla savaş patlak verdi.
Soner Yalçın'ın Odatv'si Kemal Kılıçdaroğlu'nu yaylım ateşine tuttu. "Odatv'yi satın alamayan Kılıçdaroğlu Odatv'ye çamur attı... Hodri meydan soru sormayı bırak belge açıkla..." başlıklı bir haberle Kılıçdaroğlu'na yanıt veren Odatv, Kılıçdaroğlu'nu 'hesap uzmanlığı'ndan vurdu.
Topa Soner Yalçın da girdi...
"AKLINI KAYBETMİŞ, DEDİKODUCU YAŞLI TEYZE, KOLTUK SEVDALISI"
Kılıçdaroğlu'na 'aklını kaybetmiş', 'dedikoducu yaşlı teyze', 'koltuk sevdalısı' yakıştırmalarında bulunan Yalçın, şu ifadeleri kullandı;
"Üzgünüm Kemal Bey aklını kaybetmiş gibi. CHP'yi yıkıma sürüklüyor. 37 yıldır gazetecilik yapan bana bu çamuru attığı için onu hiç affetmeyeceğim, demek koltuk sevdası insanı bu derece kişilik erozyonuna uğratıyor. Koca CHP Genel Başkanı dedikoducu yaşlı teyzelere benzedi, her gün bir tuhaf söz söylüyor. Odatv hesapları her yıl denetime uğruyor ve bunu bilmesine rağmen yalan konuşuyor. Türkiye ve CHP için üzgünüm.
KILIÇDAROĞLU'NA ÜSTÜ KAPALI TEHDİT: "GEÇEN GÜN NE YAPTIĞINI KENDİSİ AÇIKLASIN..."
Öte yandan Soner Yalçın, Kılıçdaroğlu'nun "Eskiden Odatv'yi izlerdim bakardım yaklaşık 6 aydır siteyi bile açmıyorum" sözleri üzerine Kılıçdaroğlu'nu üstü kapalı tehdit etti.
Yalçın, "6 aydır Odatv okumuyormuş, daha geçen gün arayı düzeltmek için ne yaptığını kime ne telefon açtığını kendisi açıklasın, ayıptır" dedi.
Odatv daha sonra manşetler üzerinden Bay Bay Kemal'le olan kavgasını sürdürdü.
"Kılıçdaroğlu'nda rekor düşüş... Bu istatistik bile CHP'deki hazin durumu açıklıyor" başlıklı haber yapan Ekremci yayın organı, "Değişim çağrılarına kulak asmayan ve Odatv'ye çamur atan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'da en çok takipçi kaybeden siyasi parti başkanı oldu" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Odatv'nin ilgili haberi 1. manşetten vermesi de dikkatlerden kaçmadı.
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TAKVİM.COM.TR KILIÇDAROĞLU'NUN 'İNTİKAM' OPERASYONUNU YAZDI
Takvim.com.tr gelişmeler üzerine Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Ekremci'lerin dosyasını açtığını yazdı. Kılıçdaroğlu'nun intikam rotasını bir başka Ekremci olan Sözcü TV'ye kırmasının ise muhtemel olduğunu okurlarına aktardı.
Bilindiği üzere Ekremci Sözcü TV, her fırsatta Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vuran yayınlarıyla ön plana çıkıyor.