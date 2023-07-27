Depremlerden etkilenen bazı il ve ilçelerdeki "mücbir sebep hali" uzatıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Adıyaman , Hatay , Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep 'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde mücbir sebep halinin 30 Kasım 2023'e kadar uzatılması kararlaştırıldı.

İKİŞER AYLIK DÖNEMLER HALİNDE ÖDENEBİLECEK

Kararla, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığınca ilan edilen "mücbir sebep hali"nin Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 30 Kasım 2023'e kadar süreceği ilan edildi.