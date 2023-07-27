İYİ Parti’de ortalık karıştı! Kesin ihracı istenen Ethem Baykal’dan şok iddia: Elimde atom bombası niteliğinde belgeler var!

14 ve 28 Mayıs'ta alınan tarihi hezimet sonrası 7'li koalisyonda kaosa neden oldu. CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu için istifa sesi yükselirken İYİ Parti'de ise hedefteki isim Meral Akşener'di.
14 ve 28 Mayıs'ta alınan tarihi hezimet sonrası 7'li koalisyonda kaosa neden oldu. CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu için istifa sesi yükselirken İYİ Parti'de ise hedefteki isim Meral Akşener'di.
"AKŞENER'İ İSTİFAYA DAVET EDİYORUM"
İYİ Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Parti Kurucular Kurulu Üyesi Avukat Ethem Baykal, seçimlerin ikinci turu sonuçlandığı gibi Meral Akşener'i istifaya çağırmış, "Sayın Meral Akşener'i istifaya davet ediyorum. Bahar gelmeden bitti. Yaz muhalefetle geçer. Winter is coming" demişti.
AKŞENER PARTİSİNİN KURULTAYINDA MUHALİFLERİ YERDEN YERE VURMUŞTU: SAYGISIZLAR NE İSTİYORSUNUZ?
Akşener konuşmasında "Bundan sonra parti içinde şımarıklık, saygısızlık bitmiştir" diyerek şunları söyledi:
"Genel seçimler için 16 ilde temayül yapmışız. Temayülde geride çıkan arkadaşlarımız sıra satmaktan, her türlü ahlaksızlığı öne koyan açıklamalar yaptı. Arkadaş 17'de çıkmış. Madem kurucusunuz, madem görevdesiniz bugüne kadar siz o üyenin kendisine ulaşamadınız, teşkilatlara ulaşmadınız da partimizi yerle bir eden, yandaş televizyonlarda bizimle ilgili ahlaksız görüşleri olan yerlerde partimizi iftiranın karşısında bıraktınız? Siz kim milliyetçilik siz kim Türklük kim, saygısızlar.
Şimdi kongreye gidiyoruz. 3 hakkım var. Bir çarşaf, iki yarı çarşaf, üç blok. Bana kala kala kura kaldı. Ben kura mı çekeyim? Milletvekillerini kura ile mi belirliyim. GİK'i kura ile mi belirliyim? Saygısızlar, ne istiyorsunuz? Hesabımızı bugün ortaya koyduk, yarın göreceğiz. Bundan sonra partimize saygısızlık eden, zarar vermeye kalkışan herkes hakkında gereğini bizzat ben yapacağım."
PARTİ İÇİ MUHALEFETİ KÖKÜNDEN TEMİZLEYECEK
Yaşanan bu gelişmelerin ardında Meral Akşener parti için muhalefeti kökten temizlemeye devam ediyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ethem Baykal, Sevinç Gümüş, Tamer Kayaalp, Musa Ertugan, Günay Kodaz ve İsmet Koçak'ı kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk etti.
İHRACI İSTENEN ETHEM BAYKAL: ELİMİZDE BELGELER VAR
Akşener'in ihracını istediği Ethem Baykal, katıldığı canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ensonhaber yayınına katılan Baykal, ellerinde önemli belgeler olduğunu açıkladı.
"BAZILARINA KELEPÇE TAKTIĞIMIZ GÜNÜ GÖRECEĞİZ"
Baykal'ın açıklamaları şu şekilde oldu:
"Kurultayda 'defolun, kahrolun' demiş aynen iade ediyoruz. Misliyle iade ediyoruz. Bu noktaya gelmişiz partinin içerisinde çoğalacağımız yerine küçülme yoluna gitmişiz. Bizim de yakaladığımız elimizde belgeler var. Bazılarına kelepçe taktığımız günü göreceğiz.
Elimizdeki atom bombası niteliğindeki bilgileri sürecin en sonunda kullanacağız. O zaman teslim olacak. Partiyi bıraktığı, gittiği günler olacak o dediğim şahısların."
"BUNA AKŞENER DE DAHİL Mİ?"
Baykal, "Akşener buna dahil mi?" sorusuna "Onu bilmiyorum savcılık bilir" diye yanıt verdi.
Ethem Baykal, sözlerinin devamında ise "Bizim partimizi başarısızlığa götüren birincisi lider eksikliği, ikincisi FETÖ sızıntıları, üçüncüsü HDP ile işbirliğidir ve en sonunda da kara parayla partide iş görmektir." ifadelerini kullandı.