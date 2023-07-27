İYİ Parti’de ortalık karıştı! Kesin ihracı istenen Ethem Baykal’dan şok iddia: Elimde atom bombası niteliğinde belgeler var!

14 ve 28 Mayıs'ta alınan tarihi hezimet sonrası 7'li koalisyonda kaosa neden oldu. CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu için istifa sesi yükselirken İYİ Parti 'de ise hedefteki isim Meral Akşener 'di.

AKŞENER PARTİSİNİN KURULTAYINDA MUHALİFLERİ YERDEN YERE VURMUŞTU: SAYGISIZLAR NE İSTİYORSUNUZ?

Akşener konuşmasında "Bundan sonra parti içinde şımarıklık, saygısızlık bitmiştir" diyerek şunları söyledi:

"Genel seçimler için 16 ilde temayül yapmışız. Temayülde geride çıkan arkadaşlarımız sıra satmaktan, her türlü ahlaksızlığı öne koyan açıklamalar yaptı. Arkadaş 17'de çıkmış. Madem kurucusunuz, madem görevdesiniz bugüne kadar siz o üyenin kendisine ulaşamadınız, teşkilatlara ulaşmadınız da partimizi yerle bir eden, yandaş televizyonlarda bizimle ilgili ahlaksız görüşleri olan yerlerde partimizi iftiranın karşısında bıraktınız? Siz kim milliyetçilik siz kim Türklük kim, saygısızlar.

Şimdi kongreye gidiyoruz. 3 hakkım var. Bir çarşaf, iki yarı çarşaf, üç blok. Bana kala kala kura kaldı. Ben kura mı çekeyim? Milletvekillerini kura ile mi belirliyim. GİK'i kura ile mi belirliyim? Saygısızlar, ne istiyorsunuz? Hesabımızı bugün ortaya koyduk, yarın göreceğiz. Bundan sonra partimize saygısızlık eden, zarar vermeye kalkışan herkes hakkında gereğini bizzat ben yapacağım."