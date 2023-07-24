İYİ Parti'de Lütfü Türkkan'dan sonra 2. küfür vakası! İl Disiplin Kurulu Üyesi Aslıhan Alkan Bat: Parti için PKK'lıların sözleri daha önemli

Daha evvelden Seçim İşlerinde aldığım görevlerde de disiplin kurulu üyeliğinde de elimden geleni yaptım. Amaca odaklanıp, eksiklikler kapanır diyerek beklemede kaldım. İyiler kazanır, kötüler hak ettiğini bulur sandım.

Bilindiği üzere 2 Nisan 2023'te temayül oldu ve bu temayüldeki usulsüzlükleri, hileleri engellemekle görevlendirildim. Görevimi layığı ile yaptığım için herkesin içinde küfür yedim.

Kimsenin bir şey yapmadığı o gün, partide eksiklikler olduğunu anladım ve bunun için gerek yazılı gerek sözlü olarak her yere başvurdum. Bana küfredenlere karşı, bu parti haksızlıklara karşı kuruldu, üstelik lideri de bir kadın, bir kadına sinkaflı bir küfrün affı olmaz sandım.

Disiplin süreci, sudan sebeplerle ve açık yalanlarla işletilmedi. Genel Başkana ulaşmaya çalıştık, başarılı olamadık. Seçim sürecinde disiplin sürecinin yavaşlığı seçim sürecinden dolayıdır dedim ve bekledim.

Ancak anladım ki beklemek nafileymiş, İYİ Parti'de kadına hakaret, küfür ödüllendiriliyormuş. Hoş, Allah büyük ya, hakaretlerin karşılığında ilahi adaletin vuku bulduğu oldu. Vekillik hırsından gözü dönenlerin 2 oyla tüm planları yerle bir oldu. En azından ona mutluyum…

Bana yapılan hakaretin karşılığını beklerken komik ayak oyunlarıyla güya sürüldüm. Amacın seçimi kazanmak değil de koltuğu korumak olduğunu o zaman anladım.

Yine sistemimiz çöktü, sandıklardaki görevlilerin ekseriyetine sahip çıkılmadı ve seçim sonuçları da sisteme girilmeyince sonuçları televizyondan izledik. Sonrasında işini yapamayanların koltuklarını koruduklarını gördük. Anladım ki, kazanmaktan anladığımız şeyler farklıymış.

O arada partinin kurucusu Neslihan Seven'in başına gelen mağduriyet -ki ayrıntısına çok girmeyeceğim, şahsi meseledir- sebebiyle bir süre avukatlığını yapmışsam da bir süre sonra istifa etmem istendi. Oysa kimse işin iç yüzünü öğrenmek istemedi.

Kimse, Neslihan Seven'le ilgili bu iddiaların ve saldırıların kaynağı nedir, nasıl böyle saldırı olur demedi.