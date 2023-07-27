Fondaş Ruşen Çakır fena yakalandı: Hem itiraf hem ikiyüzlülük... "CHP'den para aldık"

ODATV'NİN GELİRİ NEREDEN? Kılıçdaroğlu daha sonra Ekremci medyaya savaş açarak Halk TV 'ye para desteğini kesti. "Ben kimin nereden ne kadar maaş aldığını iyi biliyorum" dedi. Son olarak Soner Yalçın 'ın Odatv'sibi hedefe koyan Kılıçdaroğlu "Odatv'nin geliri nereden onu sorun?" dedi.

ZOOM CUNTASI SONRASI KILIÇDAROĞLU EKREMCİ MEDYAYA SAVAŞ AÇTI CHP içinde "zoom cuntası" kurup partinin ağır toplarıyla gizli gizli Kılıçdaroğlu'nu "indirme" operasyonu yürüten Ekrem İmamoğlu son olarak cumartesi günü CHP Genel Merkezi'ndeki belediye başkanları ile yapılan toplantıda Kılıçdaroğlu ile karşılıklı restleşerek birbirine girdi.

HAKARET BAŞLADI

Odatv ise "Odatv'yi satın alamayan Kılıçdaroğlu Odatv'ye çamur attı... Hodri meydan, soru sormayı bırak belge açıkla..." başlıklı haberle Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi. İlgili haberde Bay Bay Kemal, hesap uzmanlığından vurulurken Soner Yalçın, Kılıçdaroğlu'na 'aklını kaybetmiş', 'dedikoducu yaşlı teyze', 'koltuk sevdalısı' sözleriyle hakaret etti.





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Oda TV'de olduğu gibi tüm CHP yandaşı medyada ortalık karıştı. İsmail Saymaz'dan Uğur Dündar'a Fatih Altaylı'dan Fatih Portakal'a kadar birçok CHP yandaşı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak "Satılık gazeteciler" çıkışı sonrası panik yaptı.

FONDAŞ RUŞEN ÇAKIR FENA YAKALANDI

Fondaş medyada yaşanan kaosa ABD merkezli Chrest Foundation Vakfı tarafından fonlandığı bilinen Medyascope'un sahibi Ruşen Çakır da dahil oldu.