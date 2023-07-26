Fatih Portakal’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na gizli protokol tepkisi: Hem masayı hem seçmeni sattınız!

"EGOSU PATLAMIŞ BİR İNSAN VAR KARŞIMIZDA" Kılıçdaroğlu'nun parti içerisinde kendinden başka kimseyi CHP 'yi temsil edecek seviyede görmediğini söyleyen Portakal, "CHP içerisinde kendinden başka temsil edecek kimseyi görmüyor, böyle bir ego patlaması olur mu? Bi de bana egolu derler, en azından ben kendisiyle dalga geçebiliyorum. Egosu patlamış bir insan var karşımızda. CHP içerisinde kendisini en temiz olarak gören ve kendinden başka kimsenin temiz olmadığını düşünen birisi. Doğrudur belki AK Parti iktidarında kimse Kemal Bey ile ilgili bir şey çıkartamadı ama diğerleriyle ilgili de çıkartamadı. Bu şekilde temiz birisi olursa bırakırım demek, ben gitmeyeceğim demektir " şeklinde konuştu.

"Kemal Bey artık gitmeniz gerekiyor" diyen Portakal, daha sonra Kılıçdaroğlu'nun yalanlarının bir bir ortaya çıktığını ifade etti.

"KEMAL BEY ARTIK GİTMENİZ GEREKİYOR" Sözlerine devam eden Portakal, Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlık koltuğunda seçimlerle ilgili hesap vermeden oturmaya devam ettiğini de belirtti.

SEVGİ İŞARETİNİ YAPINCA GÜZEL İNSAN ZANNETTİM: KANDIRILMIŞIZ ÖZÜR DİLERİM

Portakal, "Umut var zannettim, naif insan zannettim. Sevgi işaretini yapınca güzel insan zannettim. Temiz yürekli insan zannettim, 74 yaşında hırslarından arınmıştır diye düşündüm. Ama işte öyle değilmiş sizden de kendimden de özür diliyorum." dedi.

Portakal'ın konuyla ilgili diğer söyledikleri şu şekilde:

"Bu kadar saflığımdan özür diliyorum, ama arıyoruz işte o saflıkta o temizlilkte birilerini arıyoruz. Ama şöyle bir bakıyorsunuz ana muhalefet partisine kendisini temizlemesi gereken en önemli parti bence. Genel başkanlara, altılı masaya ayrı, seçmene ayrı konuşuyor. Gidiyor başkalarıyla protokol yapıyor."