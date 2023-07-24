Kılıçdaroğlu’na darbe üstüne darbe! Mansur Yavaş ve Meral Akşener’den sürpriz görüşme! Kulisler patladı: İYİ Parti’den aday mı oluyor?

"Değişim" A Takımı ile 'alternatif olağanüstü kurultay' planı yapıp Kılıçdaroğlu'na karşı imza ve dilekçe toplayan Ekrem İmamoğlu ve yandaşlarının gizli zoom toplantısını takvim.com.tr ifşa etmişti.
"Değişim" A Takımı ile 'alternatif olağanüstü kurultay' planı yapıp Kılıçdaroğlu'na karşı imza ve dilekçe toplayan Ekrem İmamoğlu ve yandaşlarının gizli zoom toplantısını takvim.com.tr ifşa etmişti.
PARALEL CHP VİDEOSU SIZDI
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu koltuğuna göz diktiği Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmek için 'değişim' A Takımı kurarak paralel bir CHP oluşturdu. İmamoğlu'nun kurduğu paralel CHP'deki bazı isimlerle yaptığı online toplantının görüntüleri ifşa oldu.
Görüntülerde İmamoğlu "Alternatif bir olağanüstü kurultay" planını dile getirirken PM üyelerinin ve il başkanlarının imza attığı bir dilekçe üzerinde çalışma yürütüldüğü anlaşıldı.
Öte yandan İmamoğlu'nun 'değişim' manifestosunu Bülent Tezcan yazarken; örgüt yapılanmasını Tekin Bingöl ayarladı, Parti Meclisi'ni de Gökhan Günaydın organize etti. CHP Grupbalkanı Özgür Özel'in de işin içerisinde olduğu sızan toplantıyla anlaşılmıştı.
Sızan görüşmenin ardından Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez yüzleşti. 22 Temmuz'da CHP Belediye Başkanları Toplantısı'nda İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu karşı karşıya geldi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki toplantı "zoom cuntası" ve "sızıntı" tartışmaları gölgesinde gerçekleştirildi.
22 Temmuz'daki toplantı için CHP Genel Merkezi'nde belediye başkanlarının gelişi sırasında ilginç bir Ekrem İmamoğlu detayı dikkat çekti. Girişte görüntü vermemek için kırk takla atan İmamoğlu, içeride Kemal Kılıçdaroğlu ile tokalaştı.
Cuntacıların toplantısıyla ilgili konuşan İmamoğlu'nun "bu toplantı etik dışı olarak değerlendirilemez" dediği belirtildi. İmamoğlu'nun bu sözlerinin ardından toplantıda hava sertleşmişti.
BİR DARBE DE MANSUR YAVAŞ'TAN
Yaşanan gelişemeİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile partisinin genel merkezinde bir araya geldi. Görüşmenin içeriğine dair henüz bir açıklama yapılmadı.
İYİ PARTİ SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU
Görüşmeyi İYİ Parti resmi sosyal medya hesabından paylaştı. İYİ Parti paylaşımında, "Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş ile Genel Merkezimizde bir araya geldi. Değerli ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.
KULİS BİLGİLERİ PATLADI!
Mansur Yavaş'ın görüşmede, aklındaki ilçe belediye başkan adaylarının isimlerinin Akşener'e verdiği iddia edildi. Ayrıyeten İYİ Partililerin ittifaksız yerel seçime gidilmesi halinde aday gösterebilecekleri bölgelerdeki isimlerle ilgili çalışmalar yaptığı aktarıldı.
İTTİFAK YOKSA ADAYLIK YOK
Öte yandan İYİ Parti ve CHP'nin ittifak yapmaması halinde Mansur Yavaş'ın adayı olmayacağı konuşulanlar arasında. Bilindiği üzere Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde "Hazırlıklarınızı, ittifak olmayacakmış gibi yapın, olursa bizim için artı olur" ifadelerini kullanılmıştı.
"YAVAŞ'IN ESKİ POPÜLERLİĞİ YOK"
Gazeteci Emin Pazarcı A Haber ekranlarında ikili arasındaki görüşmeyi yorumlarken çarpıcı ifadeler kullandı. Mansur Yavaş'ın durumu Ekrem İmamoğlu'ndan pek farklı değil. Ankara'da Yavaş'ın eski popülerliği yok anketler bunu gösteriyor. Cumhur İttifakı iyi bir adayla Ankara'yı alır.
"CHP'DE GELECEK GÖRÜRSE ORADA KALIR"
Ülkücü kimliği vardı ve eski MHP'lilerden de oy alıyordu. Ülkücü kimliği de şu an kayboldu İYİ Parti'ye geçebilir. Ama nerede ikbal görürse onu yapacaktır. CHP'de gelecek görürse orada kalır.
"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE KARTLAR KARIŞACAK"
Eğer Kılıçdaroğlu kurultayı kazanırsa İBB Başkanlığına Ekrem İmamoğlu aday olamaz. Siyasette önümüzdeki günlerde kartlar karışacak. Bugünlerde Mansur Yavaş İYİ Parti'ye geçmesine yönelik tereddütlerim var ama gelecekte olabilir.