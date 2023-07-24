Kılıçdaroğlu’na darbe üstüne darbe! Mansur Yavaş ve Meral Akşener’den sürpriz görüşme! Kulisler patladı: İYİ Parti’den aday mı oluyor?

"Değişim" A Takımı ile 'alternatif olağanüstü kurultay' planı yapıp Kılıçdaroğlu'na karşı imza ve dilekçe toplayan Ekrem İmamoğlu ve yandaşlarının gizli zoom toplantısını takvim.com.tr ifşa etmişti.





PARALEL CHP VİDEOSU SIZDI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu koltuğuna göz diktiği Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmek için 'değişim' A Takımı kurarak paralel bir CHP oluşturdu. İmamoğlu'nun kurduğu paralel CHP'deki bazı isimlerle yaptığı online toplantının görüntüleri ifşa oldu.



Görüntülerde İmamoğlu "Alternatif bir olağanüstü kurultay" planını dile getirirken PM üyelerinin ve il başkanlarının imza attığı bir dilekçe üzerinde çalışma yürütüldüğü anlaşıldı.





Öte yandan İmamoğlu'nun 'değişim' manifestosunu Bülent Tezcan yazarken; örgüt yapılanmasını Tekin Bingöl ayarladı, Parti Meclisi'ni de Gökhan Günaydın organize etti. CHP Grupbalkanı Özgür Özel'in de işin içerisinde olduğu sızan toplantıyla anlaşılmıştı.



Sızan görüşmenin ardından Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez yüzleşti. 22 Temmuz'da CHP Belediye Başkanları Toplantısı'nda İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu karşı karşıya geldi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki toplantı "zoom cuntası" ve "sızıntı" tartışmaları gölgesinde gerçekleştirildi.